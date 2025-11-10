حداکثر سقف معادل سازی دروس برای دانشجویان اخراجی و انصرافی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌هایی به معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور اعلام کرد:

با عنایت به مصوبه جلسه ۹۷۳ و ۹۷۶ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، اصلاحیه ماده ۱۲ آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ابلاغیه شماره ۲/۱۵۵۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۷، با موضوع معادل سازی دروس برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مطابق با فایل پیوست ابلاغ می‌شود، رعایت کامل این مصوبه برای تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی کشور الزامی است.

براساس این مصوبه در صورت عدم تغییر برنامه درسی وزارت و تأیید دانشگاه مقصد مبنی بر عدم تغییر محتوای برنامه درسی معادلسازی دروس برای دانشجویان مشمول بند الف این ماده که بیش از ۵ سال از انصراف یا اخراج ایشان در دوره قبلی گذشته باشد، بلامانع است.

به منظور انتظام بخشی به امور آموزشی دانشگاه‌ها و جلوگیری از مدرک گرایی و بی محتوا شدن انصراف و اخراج در نظام آموزش عالی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی، حداکثر تا سقف ۵۰ درصد واحدهای درسی دوره تحصیلی فعلی و برای دانشجویان تغییر رشته انتقالی یا تغییر رشته توأم با انتقال، بدون محدودیت سقف پذیرش واحد معادل سازی انجام می‌شود.

متن اصلاحیه ماده ۱۲ آئین نامه یکپارچه مقررات آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به شرح زیر است: