جنگ ۱۲ روزه از قاب دوربین یک دهه هشتادی.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مخلصیان کارگردان فیلم کوتاه «نذر مقاومت» درباره انگیزه فعالیت در عرصه هنر گفت: تقریباً از سال ۱۳۹۸ فعالیت هنری‌ام را با کار تدوین آغاز کردم و اکنون هم بیشترین تمرکزم در زمینه تدوین است. با مجموعه مصاف و حسینیه‌ هنر سبزوار همکاری داشتم همچنین چند سالی است که با جمعی از دوستان سبزواری در زمینه ساخت مستند و فیلم‌های داستانی همکاری می‌کنیم.

مخلصیان درباره اثر «نذر مقاومت» که در بخش فیلم ما جشنواره عمار حضور دارد، بیان کرد: به علت سابقه فعالیت هرچند کوتاه تیم ما در حوزه تدوین در سبزوار، از سوی مجموعه ای پیشنهاد تولید اثری با موضوع جنگ ۱۲ روزه اخیر را داشتیم. پس از جلسات ایده‌پردازی و همفکری اثر «نذر مقاومت» را تولید کردیم که چند روز بعد از پایان جنگ پخش شد.

وی به عنوان یک دهه هشتادی درباره چالش‌های خود در فیلمسازی توضیح داد: اغلب اعضای گروه ما از جوانان دهه هشتادی هستند و یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستیم، نبود اعتماد به این گروه سنی است. برای کسب تجربه و شناخته شدن در این عرصه زمان زیادی لازم است. یکی از مشکلات جدی ما، رویه‌های غیرشفاف و محدودکننده در مسیر پخش آثار توسط سازمان‌های سینمایی است. متأسفانه نگاه سلسله‌مراتبی و بی‌اعتمادی به نیروهای جوان سبب می‌شود فرصت تولید و دیده شدن برای بسیاری از جوان‌های با استعداد به‌ویژه جوانان شهرستانی فراهم نشود، در حالی‌که ظرفیت بالایی در میان جوانان علاقه‌مند به فیلمسازی که به امکانات ویژه‌ای دسترسی ندارند، وجود دارد

.

مخلصیان کارگردان فیلم داستانی کوتاه «تاثیر» درباره آشنایی خود با جشنواره مردمی فیلم عمار گفت: مدت‌هاست جشنواره عمار را می‌شناسم. نخستین بار از طریق یکی از آشنایان با این جشنواره آشنا شدم، همین آشنایی منجر شد علاقه پیدا کنم و اولین کار کوتاه خود را در یازدهمین دوره جشنواره و در قالب فیلم ما برای جشنواره عمار ارسال کنم که پس از آن همکاری من با حسینیه هنر سبزوار و حسینیه هنر تهران آغاز شد.

وی در پایان یادآور شد: جشنواره عمار به دلیل داشتن بخش‌های متنوعی مانند فیلم کوتاه، فیلم ما، فیلم داستانی و ... که فرصت تولید اثر در زمان‌های کوتاه را دارند، شروع مناسبی برای حضور هنرمندان جوان به‌ویژه ما دهه هشتادی‌ها است. همچنین جشنواره مردمی فیلم عمار کمک می‌کند افراد ناشناخته، مطرح و دیده شوند.

«نذر مقاومت» به موضوع جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌پردازد و داستان از نقطه ای آغاز می شود که خانواده‌ای در شب عید غدیر مشغول پختن نذری هستند. این فیلم به کارگردانی حسین مخلصیان، در شانزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار حضور دارد.