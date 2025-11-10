به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «سمفونی باران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا امینی از اوایل آذر در شمال کشور مقابل دوربین می‌رود.

این فیلم که در ژانر درام عاشقانه ساخته می‌شود، پس از طی مراحل نهایی پیش‌تولید وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد.

«سمفونی باران» سال گذشته نیز برای تولید آماده شده بود، اما به‌ دلیل فراهم نشدن شرایط مورد نظر و تغییر فصل، فیلمبرداری پروژه به تعویق افتاد. از حدود یک ماه پیش، روند پیش‌تولید نهایی فیلم دوباره آغاز شده و اکنون تیم تولید در آستانه شروع فیلمبرداری قرار دارند.

اسامی کامل بازیگران و عوامل این فیلم در روزهای آینده از سوی مجری طرح پروژه اعلام می‌شود.