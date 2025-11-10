  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

فیلمبرداری «سمفونی باران» به‌زودی آغاز می‌شود

فیلمبرداری «سمفونی باران» به‌زودی آغاز می‌شود

فیلم سینمایی «سمفونی باران» به کارگردانی علیرضا امینی به زودی مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «سمفونی باران» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی علیرضا امینی از اوایل آذر در شمال کشور مقابل دوربین می‌رود.

این فیلم که در ژانر درام عاشقانه ساخته می‌شود، پس از طی مراحل نهایی پیش‌تولید وارد مرحله فیلمبرداری خواهد شد.

«سمفونی باران» سال گذشته نیز برای تولید آماده شده بود، اما به‌ دلیل فراهم نشدن شرایط مورد نظر و تغییر فصل، فیلمبرداری پروژه به تعویق افتاد. از حدود یک ماه پیش، روند پیش‌تولید نهایی فیلم دوباره آغاز شده و اکنون تیم تولید در آستانه شروع فیلمبرداری قرار دارند.

اسامی کامل بازیگران و عوامل این فیلم در روزهای آینده از سوی مجری طرح پروژه اعلام می‌شود.

کد مطلب 6651098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها