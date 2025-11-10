برگزاری فینال ۲۰۰ متر پروانه با حضور شناگران ایران

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در ادامه سومین روز رقابت های شنا بازی های کشورهای اسلامی، امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) محمد مهدی غلامی و محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر پروانه به ترتیب رکوردهای ۲:۰۵:۰۰ و ۲:۰۵:۳۶ ثانیه را به ثبت برسانند.

غلامی و قاسمی با قرار گرفتن در رده های دوم و چهارم، راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه بود که موفق شد در بخش اول مسابقات با ثبت رکورد۲:۲۰:۰۳ ثانیه به فینال صعود کرد.

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور نمایندگان کشورمان بودند که درنوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند که به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند.