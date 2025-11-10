  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

مرادی: ۲۰۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش در راه‌های گیلان اجرا شد

مرادی: ۲۰۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش در راه‌های گیلان اجرا شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از اجرای عملیات بهسازی، مرمت و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان طی هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی در سطح راه‌های روستایی استان اظهار کرد: عملیات بهسازی، مرمت و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان طی هفت ماهه نخست سال جاری اجرایی شده است.

مدیرکل راهداری گیلان افزود: بخش عمده این فعالیت‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی مسیرهای روستایی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق مختلف به مراکز خدماتی و شهری انجام شده است.

وی با بیان اینکه این عملیات شامل اجرای ۹۰ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های روستایی و ۵۵ کیلومتر آسفالت جدید در این مسیرها بوده است، گفت: همچنین در محورهای فرعی استان نیز ۵۵ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده که در مجموع به بهبود وضعیت شبکه ارتباطی میان شهرها و روستاها کمک قابل توجهی کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به شرایط اقلیمی خاص استان تصریح کرد: به دلیل بارندگی‌های فراوان و رطوبت بالا، فرسایش و آسیب‌دیدگی راه‌های روستایی در گیلان سریع‌تر از سایر مناطق کشور رخ می‌دهد و به همین علت، برنامه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

مرادی با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های بهسازی و روکش آسفالت نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد، خاطرنشان کرد: این اقدامات ضمن کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب تسهیل در جابه‌جایی محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان گیلانی شده است.

کد مطلب 6651030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها