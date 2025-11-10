فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی در سطح راههای روستایی استان اظهار کرد: عملیات بهسازی، مرمت و روکش آسفالت در ۲۰۰ کیلومتر از راههای روستایی و فرعی استان طی هفت ماهه نخست سال جاری اجرایی شده است.
مدیرکل راهداری گیلان افزود: بخش عمده این فعالیتها با هدف ارتقای سطح کیفی مسیرهای روستایی و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق مختلف به مراکز خدماتی و شهری انجام شده است.
وی با بیان اینکه این عملیات شامل اجرای ۹۰ کیلومتر روکش آسفالت در راههای روستایی و ۵۵ کیلومتر آسفالت جدید در این مسیرها بوده است، گفت: همچنین در محورهای فرعی استان نیز ۵۵ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده که در مجموع به بهبود وضعیت شبکه ارتباطی میان شهرها و روستاها کمک قابل توجهی کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان با اشاره به شرایط اقلیمی خاص استان تصریح کرد: به دلیل بارندگیهای فراوان و رطوبت بالا، فرسایش و آسیبدیدگی راههای روستایی در گیلان سریعتر از سایر مناطق کشور رخ میدهد و به همین علت، برنامههای نگهداری و بهسازی راهها بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
مرادی با تأکید بر اینکه اجرای طرحهای بهسازی و روکش آسفالت نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد، خاطرنشان کرد: این اقدامات ضمن کاهش هزینههای حملونقل، موجب تسهیل در جابهجایی محصولات کشاورزی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان گیلانی شده است.
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