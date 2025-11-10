به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی، پیش از ظهر دوشنبه به مناسبت روز جهانی شهرسازی در گفتوگویی با رسانههای استان به تشریح چالشها و برنامههای توسعه شهری استان پرداخت و مهمترین مشکلات موجود در این حوزه را فرسودگی طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، مشکلات حملونقل عمومی و ترافیک، ساختوسازهای غیرمجاز و کمبود زمین مناسب برای توسعه شهری دانست.
حبیبی با اشاره به قدیمی بودن طرحهای جامع و تفصیلی اکثر شهرهای کردستان، افزود: این طرحها که اغلب مربوط به دهههای ۸۰ و ۹۰ هستند، نیاز به بازنگری دارند و به همین دلیل در دستور کار قرار گرفته است که طرحهای جدید برای شهرهایی مانند بانه، سقز، دهگلان، کامیاران و دیواندره بهروزرسانی شود.
وی همچنین از مشکلات ترافیکی در شهرهای استان سخن گفت و علت آن را کمبود اعتبار، افزایش تولید خودرو و ناهماهنگی در اجرای مصوبات شوراهای ترافیک دانست.
حبیبی همچنین به افزایش ساختوسازهای غیرمجاز و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: این چالش به دلیل شرایط اقتصادی و برخی موارد قانونگریزی، نیازمند همکاری گسترده میان شهرداریها و نهادهای نظارتی است.
معاون استاندار کردستان به کمبود زمین مناسب برای توسعه شهری نیز اشاره کرد و افزود: زمینهای پیرامونی اکثر شهرهای کردستان زمینهای کشاورزی هستند که طبق قانون، استفاده از آنها برای ساختوساز ممنوع است و این موضوع بحران کمبود مسکن در استان را تشدید کرده است.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای جغرافیایی استان، گفت: توپوگرافی خشن و کوهستانی استان باعث افزایش هزینههای ساختوساز در مناطق شهری میشود.
حبیبی در ادامه به برنامههای در دست اجرا برای حل این مشکلات اشاره کرد و گفت: در سه سال اخیر، اقدامات گستردهای برای جبران عقبماندگیها و پاسخ به نیازهای جمعیتی صورت گرفته است و در حوزه مسکن، از ۸۷ هزار واحد تعهد شده در طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون بیش از ۵۴ درصد آن محقق شده است.
وی همچنین افزود: در بخش خدمات شهری، در سه سال گذشته حدود ۸۹ هزار مترمربع فضای آموزشی جدید در استان ساخته شده که به جبران کمبود سرانه مدارس کمک کرده است و همچنین بیش از ۲۰۰ هکتار فضای سبز جدید در شهرهای سنندج، سقز و قروه ایجاد شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به پروژههای شاخص در حوزه فضای سبز همچون پارک نیشتمان، سراب قروه و لایروبی چم سقز اشاره کرد و گفت: این طرحها به بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش سرانه فضای سبز در استان کمک کرده است.
حبیبی همچنین از اجرای پروژههای بزرگ مانند طرح قشلاق ریزی در سنندج با اعتبار بیش از هزار میلیارد تومان خبر داد که پیشبینی میشود در سه تا چهار سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین از تصویب قانون نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده در ۹ شهرستان استان خبر داد که به ساماندهی ساختوسازها و جلوگیری از رشد ساختوسازهای غیرمجاز کمک خواهد کرد.
در پایان، حبیبی ضمن تاکید بر لزوم همافزایی بین دستگاهها، دانشگاهیان، متخصصان و مردم، گفت: شهرسازی امروز باید به ساخت شهری پویا، انسانمحور و پایدار توجه ویژهای داشته باشد تا عدالت فضایی و اجتماعی در تما می محلهها برقرار شود.
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