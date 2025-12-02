به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری، روستایی و محیطزیست استان که در سالن معاونت عمرانی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت دقت در اجرای طرحهای شهری، گفت: جانمایی صحیح شهرکهای جدید از الزامات توسعه هوشمند و اصولی شهری است.
وی با اشاره به برنامهریزی استان برای ایجاد پنج شهر جدید، افزود: شهرک نیشتمان بهعنوان یکی از این پروژهها مراحل تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری را پشت سر گذاشته و اکنون وارد مرحله بازنگری طرح شده است.
معاون عمرانی استاندار کردستان نبود نقشههای دقیق و برخی کمبودهای اطلاعاتی را از عوامل تأخیر در اجرای طرح دانست و اظهار کرد: نهاییسازی این پروژه منوط به تکمیل مطالعات، تعیین حدود، ارزیابی منابع مالی و اخذ نظر نهادهای تخصصی است.
حبیبی با اشاره به ویژگیهای طرح اولیه شهرک نیشتمان، گفت: کاربریهای متنوع مسکونی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی در این طرح پیشبینی شده و ظرفیت محیطی و شیب طبیعی منطقه نیز در طراحی لحاظ شده است.
وی اتصال مناسب این شهرک به سنندج را یکی از مؤلفههای اصلی موفقیت پروژه عنوان کرد و افزود: این شهرک باید توان جمعیتپذیری ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر را داشته باشد تا بتواند بخشی از کمبود اراضی توسعهای شهر سنندج را جبران کند.
کردستان نباید از فرصت سرمایهگذاری دولت در ایجاد شهرهای جدید عقب بماند
حبیبی همچنین خواستار همکاری همه دستگاهها برای تأمین زیرساختها، رفع تداخلات مالکیتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی شد و گفت: استان کردستان نباید از فرصت سرمایهگذاری دولت در ایجاد شهرهای جدید عقب بماند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تصمیمگیری کارشناسی در کارگروه، تأکید کرد: رعایت حقوق عامه مردم و منافع دولت در تمامی مراحل بررسی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا پروژهها از نظر فنی، اجتماعی و قانونی توجیهپذیر باشند.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به تأثیر مثبت پروژههای سرمایهگذاری در شهرستانهایی مانند بیجار، افزود: این طرحها میتوانند زمینه ایجاد اشتغال و تقویت زیرساختها را فراهم کرده و در کاهش مهاجرت نقشآفرینی کنند.
بر پایه این گزارش، در جلسه اخیر کارگروه ۴۷ طرح مطرح شد که از این میان ۴۲ طرح به تصویب رسید و پنج طرح برای بررسی بیشتر و رفع مشکلات رد شد.
