علیرضا کمالی به «سمفونی باران» پیوست؛ پایان فاز اول تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، علیرضا کمالی به‌تازگی به جمع بازیگران «سمفونی باران» پیوسته و بازی او در این فیلم آغاز شده است. کمالی در این اثر نقش متفاوتی را ایفا می‌کند.

هم‌زمان با پیوستن علیرضا کمالی، تولید فاز اول فیلم «سمفونی باران» به پایان رسیده و فیلمبرداری این اثر سینمایی همچنان در لوکیشن‌هایی در شمال کشور ادامه دارد.

«سمفونی باران» در ژانر درام عاشقانه ساخته می‌شود و تاکنون بازیگرانی چون الهه حصاری، پدرام شریفی و کامبیز دیرباز مقابل دوربین رفته‌اند. اسامی دیگر بازیگران در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد.

عوامل اصلی فیلم «سمفونی باران» عبارتند از تهیه‌کننده: علیرضا امینی، تهیه‌کننده اجرایی: علی مردانی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، فیلمبردار: حسن اصلانی، صدابردار: امیر حاتمی، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، تدوین: پویان شعله‌ور، آهنگساز: حامد ثابت، مدیر تولید: ایرج طایفه، مدیر هنری: مشکین مهرگان، طراحی صحنه: علیرضا امینی و علی اسماعیلی، طراح لباس: نیسا نادری، عکاس: علی و کسری نیک‌رفتار، جلوه‌های ویژه بصری: امیر سحرخیز، مدیر برنامه‌ریزی: مرضیه اکبرنژاد، دستیار اول کارگردان: محمد کمالی‌نژاد، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، جانشین تولید: قربان صادقی، مدیران تدارکات: محسن گهرشناس، مجید رنجبر، رسول حسینی، تهیه فیلم پشت صحنه: یوسف عبدالرضائی، مجری طرح: مؤسسه هلیا هنر شهر.