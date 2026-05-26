تولید «رستگاری در رمضان» با بازی علیرضا جعفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، پیشتولید فیلم «رستگاری در رمضان» به تهیهکنندگی و نویسندگی محمدحسین عابد و کارگردانی محسن منشیزاده آغاز شده و گروه تولید در حال نهایی کردن مراحل انتخاب عوامل و بازیگران این اثر هستند.
«رستگاری در رمضان» با نگاهی اجتماعی، به پیامدها و تأثیرات جنگ بر زندگی روزمره مردم میپردازد و تلاش میکند روایتگر دغدغهها، آسیبها و تغییراتی باشد که چنین رخدادهایی در روابط انسانی، خانوادهها و زیست روزمره شهروندان بر جای میگذارد.
همزمان با آغاز مراحل اجرایی، حضور علیرضا جعفری و آرمیتا مرادی به عنوان نخستین بازیگران این پروژه قطعی شده است. سایر بازیگران این فیلم نیز در مراحل بعدی معرفی میشوند.
فیلمبرداری «رستگاری در رمضان» بهطور کامل در تهران انجام میشود و اخبار تکمیلی این پروژه در ادامه روند تولید منتشر میشود.
