به گزارش خبرنگار مهر سید حسن میرکمالی ظهر دوشنبه بعد از بازدید نقاط حادثه ساز شهر سمنان و در جمع خبرنگاران بیان کرد: با تلاش‌های صورت گرفته ۱۹ نقطه حادثه خیز شهر سمنان با هدف کاهش بروز تصادفات و خسارات مالی و جانی به مردم اصلاح شد.

وی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز همچنان در شهرها و معابر استان سمنان وجود دارد که می‌بایست مورد اصلاح و بررسی قرار بگیرد افزود: طبق گزارش‌های واصله هم اکنون ۸۷ نقطه حادثه خیز دیگر در استان سمنان وجود دارد.

معاون دادستان سمنان با بیان اینکه اصلاح این تعداد نقطه حادثه خیز در شورای ترافیک استان سمنان به تصویب رسیده است بیان کرد: بودجه مورد نیاز اصلاح این ۸۷ نقطه برآورد و به شهرداری‌های سراسر استان سمنان ابلاغ شده است.

میر کمالی با بیان اینکه شهر سمنان بیشترین نقطه حادثه خیز را در بین ۱۹ شهر دیگر استان دارد افزود: ۳۴ نقطه حادثه خیز شهرهای استان به مرکز استان سمنان اختصاص دارد و این موضوع می‌طلبد که مسئولان توجه بیشتری به اصلاح این نقاط داشته باشند.

وی با بیان اینکه در شهرهای شاهرود دامغان گرمسار میامی و مهدیشهر هم نقاط حادثه خیز شهری شناسایی و برآورده هزینه شده است افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری شهرداری‌ها ارتقای ایمنی معابر و پیشگیری از بروز حوادث را داشته باشیم