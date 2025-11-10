به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در دیدار هیأت سرمایه‌گذاران چینی با استاندار خراسان جنوبی، با اشاره به روند رو به رشد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان اظهار داشت: در حال حاضر، مجموع پروژه‌های فعال و به بهره‌برداری رسیده استان در قالب ۲۵ پروژه و با ارزش بیش از ۲۹۱ میلیون دلار در حال اجراست.

وی افزود: از این تعداد، ۹ پروژه مربوط به سال نخست دولت چهاردهم است که ارزش مجموع آن‌ها بیش از ۵۴ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گفته وی این طرح‌ها سهم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های جدید استان را به خود اختصاص داده و در حوزه‌های انرژی‌های نو، صنعت، معدن و زیرساخت‌های تجاری متمرکز هستند.

ذاکریان ادامه داد: این پروژه‌ها شامل دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در شهرستان خوسف و یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در شهرستان سربیشه است که در مجموع ۱۶ مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر به شبکه برق استان افزوده‌اند.

به گفته وی، پروژه احداث انبار عمومی در منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود نیز یکی از طرح‌های زیرساختی مهم استان محسوب می‌شود که نقش پشتیبان تجارت مرزی را ایفا می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به اولین پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان قاینات با محوریت تولید الیاف شیشه اشاره کرد و گفت: این طرح نقطه عطفی در توسعه صنعتی شرق استان به‌شمار می‌رود.

وی افزود: در شهرستان زیرکوه نیز اولین پروژه سرمایه‌گذاری با هدف تولید کنسانتره سنگ آهن در حال اجراست که از طرح‌های شاخص معدنی استان به حساب می‌آید.

ذاکریان از سه پروژه فعال در حوزه سوخت، ترانشیپ هیدروکربن و گاز با مشارکت سرمایه‌گذاران کشور افغانستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در منطقه ویژه اقتصادی شماره ۲ در حال بهره برداری است.

وی با اشاره به رشد محسوس سرمایه‌گذاری خارجی در دولت چهاردهم بیان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی به بهره‌برداری رسیده در این دولت نسبت به سال قبل، رشد ۵۶ درصدی داشته که بیانگر افزایش اعتماد و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از فضای اقتصادی خراسان جنوبی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی درباره ترکیب سرمایه‌گذاران خارجی فعال در استان نیز گفت: در حال حاضر، کشور چین با ۸ پروژه در صدر سرمایه‌گذاران خارجی استان قرار دارد و افغانستان با ۷ پروژه در رتبه دوم است.

به گفته وی، ایرانیان مقیم چین با ۲ پروژه، بریتانیا با ۲ پروژه و کشورهای آفریقای جنوبی، ترکیه، عراق، آلمان، پاکستان و ایرانی مقیم انگلستان هر کدام با یک پروژه در استان فعالیت دارند.

ذاکریان تصریح کرد: این تنوع حضور سرمایه‌گذاران و حوزه های سرمایه گذاری نشان از گسترش همکاری‌های بین‌المللی و تعمیق دیپلماسی اقتصادی و افزایش جذابیت پتانسیل های اقتصادی خراسان جنوبی است که قطعاً در آینده نزدیک، موجب رونق تولید، اشتغال پایدار و افزایش توان صادراتی استان خواهد شد.