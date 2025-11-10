تاکید مرندی بر اجرای برنامه «تکامل اوایل کودکی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به سخنرانی اخیر وی در مجمع عمومی فرهنگستان علوم، بر اهمیت توجه عملی به «اصلاح نظام آموزشی از دبستان تا سطوح عالی» و «کشف و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان در سراسر کشور» تأکید کرد.

وی در این نامه یادآور شد: دو بخش از سخنان دکتر عارف درباره اصلاح نظام آموزشی، و دیگری درباره فلسفه وجودی بنیاد ملی نخبگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مرندی با اشاره به دیدگاه‌های مشابه در سخنان پیشین دکتر سید افقهی قائم‌مقام وقت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان، خاطرنشان کرد: تحقق این ایده‌ها نیازمند پیگیری جدی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور است.

وی در ادامه به معرفی برنامه جهانی تکامل اوایل کودکی (Early Child Development – ECD) پرداخت و گفت: این برنامه، ریشه در پژوهش‌های علمی و اسناد سازمان جهانی بهداشت دارد.

مرندی افزود: خلاصه‌ای از این برنامه را پیش‌تر در نامه‌ای به دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی ارسال کرده و بخش‌هایی از کتاب «Closing the Gap in a Generation» متعلق به کمیسیون عوامل اجتماعی سلامت سازمان جهانی بهداشت (Commission on Social Determinants of Health) را نیز پیوست کرده است.

وی گفت: اجرای برنامه ECD می‌تواند به شکل بنیادین بر عدالت آموزشی و سلامت اجتماعی در ایران اثرگذار باشد.

وی در پایان از معاون اول رئیس جمهوری خواست با دستور قاطع و پیگیری مستمر برای اجرای این برنامه از سوی وزارت بهداشت اقدام کند و خاطرنشان کرد: بدون اقدام فوری، فرصت پرورش نسلی باهوش‌تر، توانمندتر و موفق‌تر از دست خواهد رفت و کشور از سرمایه عظیم انسانی خود محروم می‌ماند.