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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴

بازی های کشورهای اسلامی - ریاض

تیم ملی تنیس روی میز نایب قهرمان شد

تیم ملی تنیس روی میز نایب قهرمان شد

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران مقابل قزاقستان در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در آغاز مسابقه فینال رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی تبار با نتایج ۱۶–۱۴ ، ۵–۱۱ ، ۱۴– ۱۶ از تیم قزاقستان شکست خورد. تیم دوبل قزاقستان راآلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست ، دست اول را با نتیجه ۴ – ۱۱ باخت ، در دو دست بعدی هم با نتایج ۶ – ۱۱ و ۱۳ – ۱۱ برابر کرایلی سیمنکو شکست خورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر آلن کومانگالیف در دومین بازی انفرادی قرار گرفت

و با نتایج ۵ - ۱۱ ، ۶ – ۱۱ و ۸ – ۱۱ شکست خورد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر قزاقستان بازنده شوند و به مدال نقره بسنده کنند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی در مصافی پرهیجان بر تیم الجزایر غلبه کرد و راهی فینال این رقابت ها شد.

لازم به یادآوری است که در فینال بانوان تنیس روی میز بازی های کشورهای اسلامی نیز تیم مصر با نتیجه ۸-۵ ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.

کد مطلب 6651692

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