محمدمهدی نیکونژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در ساماندهی اطلاعات اموال و املاک شهرداری، اظهار داشت: بر اساس مأموریتی که به این کمیسیون محول شده بود، تهیه بانک جامع اطلاعات اموال و املاک شهرداری یزد در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه اوایل امسال، مرحله اول سامانه بانک جامع اطلاعات شهرداری آماده و رونمایی شد و به‌روزرسانی مداوم آن نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

نیکونژاد ادامه داد: در مرحله نخست، حدود چهل هزار عنوان کالا از اموال شهرداری که در اختیار بخش‌های مختلف بود، در این سامانه ثبت و ضبط گردید.

وی همچنین به گام دوم اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای آماده‌سازی سامانه جامع بانک اطلاعات املاک انجام گرفت که پس از رفع نواقص نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، اکنون به مرحله نهایی رسیده است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا اسلامی شهر یزد گفت: با همکاری نمایندگان ادارات مرتبط مانند اداره املاک، سازمان فاوا، معاونت معماری و شهرسازی و دیگر بخش‌ها تلاش شد تا کلیه اطلاعات املاک تملک‌شده شهرداری با کاربری‌های مختلف، از جمله املاک در مسیر، مسکونی، تجاری و… که پیش از این به‌صورت سنتی در فایل‌های اکسل نگهداری می‌شد، در سامانه جدید ثبت می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد، خاطرنشان کرد: از این پس، شهرداری از وضعیت، ابعاد و موقعیت جغرافیایی هیچ ملکی در معابر و خیابان‌های شهر بی‌اطلاع نخواهد بود. تشکیل این بانک جامع، علاوه بر حفظ و صیانت از اموال، موجب شفاف‌سازی فرآیندها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در مدیریت شهری شده است.

نیکونژاد در پایان اشاره کرد که املاک خریداری‌شده با کاربری‌هایی نظیر فضای سبز، تأسیسات شهری، مسکونی و تجاری، می‌توانند به‌عنوان ملک معوض در تهاتر با شهروندانی که ملکشان در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی قرار گرفته، مورد استفاده قرار گیرند. رونمایی از این بانک در لحظه، اطلاعاتی نظیر قیمت، موقعیت، مساحت و نوع کاربری هر پلاک متعلق به شهرداری را در اختیار داشته باشند تا بر اساس داده‌های واقعی، گزارش‌های دقیق تهیه کرده و تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند.