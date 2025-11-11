به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۰ آبانماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ برنامه هفتم توسعه، خطاب به پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: ما برای مدیریت نان یک پلتفرم راهاندازی کردیم؛ حالا شما میگوئید مشخص شده که تنها یک درصد از تراکنشهای انجامشده معلوم است متعلق به چه کسانی است. به هر حال مشخص است کدام تراکنشها مربوط به خرید نان نبوده و افرادی با کارت نان خرید نکردهاند بلکه آرد را گرفته و حتی زحمت پخت را هم نکشیدهاند.
وی ادامه داد: به نظر شما چه کسی باید این مسئله را حل کند؟ ما از سال گذشته و پیش از فروردین درباره ماده ۹۶ و موضوع بهینهسازی، پیگیر بودهایم و تا امروز همچنان منتظریم نتیجه مشخص شود؛ در حالی که هم شما و هم بنده جزئیات این مسئله را بهخوبی میدانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا واقعاً لازم است برای انجام بهینهسازی ۹ ماه صبر کنیم؟ میدانیم این اقدام میتواند بیشترین تحرک را در بورس و بازار انرژی ایجاد کند و درآمد کشور را افزایش دهد، اما به جای آن، هر روز بهراحتی امضای واردات ۶ میلیارد دلار بنزین را انجام میدهیم. اینها را که من و شما نباید بگوییم؛ من و شما باید عمل کنیم.
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