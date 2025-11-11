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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۰

انتقاد قالیباف از کندی بهینه‌سازی و واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین

انتقاد قالیباف از کندی بهینه‌سازی و واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین

رئیس مجلس با گلایه از تعلل دولت در اجرای ماده ۹۶ و طرح بهینه‌سازی انرژی گفت: به جای ایجاد تحرک در بازار انرژی، هر روز مجوز واردات میلیاردی بنزین صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ برنامه هفتم توسعه، خطاب به پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: ما برای مدیریت نان یک پلتفرم راه‌اندازی کردیم؛ حالا شما می‌گوئید مشخص شده که تنها یک درصد از تراکنش‌های انجام‌شده معلوم است متعلق به چه کسانی است. به هر حال مشخص است کدام تراکنش‌ها مربوط به خرید نان نبوده و افرادی با کارت نان خرید نکرده‌اند بلکه آرد را گرفته و حتی زحمت پخت را هم نکشیده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر شما چه کسی باید این مسئله را حل کند؟ ما از سال گذشته و پیش از فروردین درباره ماده ۹۶ و موضوع بهینه‌سازی، پیگیر بوده‌ایم و تا امروز همچنان منتظریم نتیجه مشخص شود؛ در حالی که هم شما و هم بنده جزئیات این مسئله را به‌خوبی می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا واقعاً لازم است برای انجام بهینه‌سازی ۹ ماه صبر کنیم؟ می‌دانیم این اقدام می‌تواند بیشترین تحرک را در بورس و بازار انرژی ایجاد کند و درآمد کشور را افزایش دهد، اما به جای آن، هر روز به‌راحتی امضای واردات ۶ میلیارد دلار بنزین را انجام می‌دهیم. اینها را که من و شما نباید بگوییم؛ من و شما باید عمل کنیم.

کد مطلب 6651977
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      دلیلش بنزین نیست اعتماد مردم از بین رفته به بورس نگاه کنی متوجه میشی ! معادل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست اگه این سرمایه گذاری انجام بشه سالانه درآمد ارزی ۳۵تا ۵۰ میلیارد دلار بیشتر میشه الان بعد ۵ سال مالباختگان ۹۹ در بورس هنوز در زیان هستند هر روز هم یک بازی در بورس در میارند چطور مردم اعتماد کنند وقتی یکی بعد ۵ سال سرمایه گذاری در بورس هنوز در حسرت پول خودشه که هم اکنون ارزش چندانی نداره؟!
    • NP IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
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      آقای قالیباف راه‌حل جامع برای شتاب در بهینه‌سازی انرژی و قطع واردات بنزین تعلل ۹ ماهه در ماده ۹۶ (بهینه‌سازی مصرف سوخت) باعث واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین شده، در حالی که این اقدام می‌تونه ۲۰% مصرف رو کم کنه، درآمد بورس رو ۱۵% بالا ببره و ناترازی انرژی رو حل کنه – مثل پلتفرم نان که شفافیت می‌آره، اما اینجا عمل نیازه. هدف: کاهش واردات بنزین به صفر تا ۱۴۰۵، با صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد دلاری و رشد GDP ۱-۲% – بودجه اولیه: ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه.
    • NP IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اجرای فوری ماده ۹۶ و نظارت (کوتاه‌مدت: ۱-۳ ماه) شتاب در آیین‌نامه‌ها: دولت (سازمان برنامه و بودجه) ظرف ۳۰ روز، جزئیات ماده ۹۶ رو (مثل استانداردسازی خودروها و صنایع) تصویب کنه و کمیته مشترک مجلس-دولت (با حضور قالیباف و پورمحمدی) برای نظارت هفتگی تشکیل بده – جریمه ۱۰۰% برای تعلل دستگاه‌ها و پاداش ۲۰% صرفه‌جویی به مجریان.
    • NP IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      کنترل واردات و یارانه: ممنوعیت مجوز واردات بنزین تا پایان فصل، و رصد دیجیتال (مثل پلتفرم نان) برای تراکنش‌های سوخت – شناسایی سوءاستفاده‌کنندگان (مثل کسانی که بنزین می‌گیرن اما مصرف نمی‌کنن) و قطع یارانه ۵۰% برای خودروهای پرمصرف. این کار ۲ میلیارد دلار فوری صرفه‌جویی می‌آره.
    • NP IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      بهینه‌سازی فنی و سرمایه‌گذاری (میان‌مدت: ۳-۱۲ ماه) ارتقای زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی در پالایشگاه‌ها (مثل ستاره خلیج فارس) برای تولید بنزین یورو ۵، و نصب فیلترهای بهینه در ۵۰۰ هزار خودرو دولتی/عمومی – همکاری با بخش خصوصی برای CNG در ناوگان حمل‌ونقل (تا ۳۰% کاهش بنزین). الگوبرداری از مدل امارات برای پمپ‌های هوشمند که مصرف رو ۱۵% کنترل می‌کنن.
    • NP IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      تحرک در بازار انرژی: بورس انرژی رو برای فروش صرفه‌جویی‌های بهینه (مثل اعتبار کربن) فعال کنین، با معافیت مالیاتی ۱۰۰% برای پروژه‌های سبز – جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در تجدیدپذیرها (خورشیدی برای برق) تا ناترازی رو ۲۰% کم کنه و رشد بورس رو تحریک کنه.
    • به GB ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      فرهنگ مصرف بهینه در کشور ما هرگز جود نیامد. راه های جلوگیری از هدر رفت انرژی را کسی نمی‌داند.
    • اکبر US ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ایا اتومبیل سواری وسیله حمل ونقل فردی است؟ چرا این هزینه حمل ونقل خصوصی را در وسیله حمل نقل عمومی نمی کنید۔امروز راه اهن های پرسرعت جهان را پرکرده است۔ما کم سرعت هم نداریم ۔حرکت وسایل خصوصی مانع حرکت وسایل عمومی شده است۔فعالیت ما در مترو لاک پشتی است۔نان واب وگوشت و اموزش وبهداشت و۔۔ بدهید به مردم نه بنزین۔
    • اکبر US ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      3 0
      پاسخ
      به اتومبیل های خصوصی درجاده های مملو از اتومبیل شخصی شمال کشور نگاه کنید۔ وسیله نقلیه عمومی می بینید؟۔وسایل نقلیه عمومی در داخل وخارج شهر غایب است۔

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