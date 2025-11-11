به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از اجرای طرح جدید محدودیت ترافیکی برای خودروهای سنگین در محدوده شهری خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و حفظ آرامش شهروندان به اجرا درآمده است.

وی با تقدیر از همکاری رانندگان و عوامل انتظامی گفت: بر اساس این طرح، تردد کامیون‌ها از میدان شورا تا میدان شهدا و بالعکس (در مسیر خیابان‌های ۲۶ مرداد، فاروق اعظم و انقلاب اسلامی) در تمام ساعات شبانه‌روز ممنوع است.

فرمانده انتظامی پاوه افزود: همچنین عبور کامیون‌ها از میدان شورا به سمت خیابان‌های سراب هولی، دره نیشه، دره باسام و امام خمینی (ره) تا خروجی غربی شهر در ساعات ۹ تا ۱۳ صبح و ۱۶ تا ۱۹ عصر ممنوع است.

رستمی با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد با بی‌نظمی و رفتارهای ناهنجار، آرامش عمومی و امنیت اجتماعی شهروندان خدشه‌دار شود.

وی در پایان از شهروندان و رانندگان خواست همکاری کامل با پلیس راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی شهرستان داشته باشند تا شاهد ترافیکی ایمن و روان در محورهای شهری پاوه باشیم.