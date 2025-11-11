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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

محدودیت ترافیکی شبانه‌روزی برای کامیون‌ها در پاوه اعمال شد

محدودیت ترافیکی شبانه‌روزی برای کامیون‌ها در پاوه اعمال شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی پاوه گفت: در راستای تأمین ایمنی شهروندان و روان‌سازی ترافیک، عبور کامیون‌ها در برخی مسیرهای شهری این شهرستان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از اجرای طرح جدید محدودیت ترافیکی برای خودروهای سنگین در محدوده شهری خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و حفظ آرامش شهروندان به اجرا درآمده است.

وی با تقدیر از همکاری رانندگان و عوامل انتظامی گفت: بر اساس این طرح، تردد کامیون‌ها از میدان شورا تا میدان شهدا و بالعکس (در مسیر خیابان‌های ۲۶ مرداد، فاروق اعظم و انقلاب اسلامی) در تمام ساعات شبانه‌روز ممنوع است.

فرمانده انتظامی پاوه افزود: همچنین عبور کامیون‌ها از میدان شورا به سمت خیابان‌های سراب هولی، دره نیشه، دره باسام و امام خمینی (ره) تا خروجی غربی شهر در ساعات ۹ تا ۱۳ صبح و ۱۶ تا ۱۹ عصر ممنوع است.

رستمی با تأکید بر اینکه حفظ جان مردم خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: پلیس به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد با بی‌نظمی و رفتارهای ناهنجار، آرامش عمومی و امنیت اجتماعی شهروندان خدشه‌دار شود.

وی در پایان از شهروندان و رانندگان خواست همکاری کامل با پلیس راهنمایی و رانندگی و فرماندهی انتظامی شهرستان داشته باشند تا شاهد ترافیکی ایمن و روان در محورهای شهری پاوه باشیم.

کد مطلب 6652130

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