به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر بهداشت، دستور رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر حضور رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در جلسات شورای عالی بیمه سلامت را ابلاغ کرد.

احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، ۲۷ مهر ۱۴۰۴، طی نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری خواستار حضور نماینده سازمان نظام پرستاری در جلسات شورای‌عالی بیمه سلامت و شورای مدیران دبیرخانه برای پیگیری مطالبات پرستاری در شوراهای سیاستگذار در حوزه تعرفه پرستاری شد.

در پی مکاتبه رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با رئیس‌جمهور؛ معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد: «وزارت بهداشت می‌تواند تا زمان تصویب قانون از سازمان نظام پرستاری در جلسات دعوت کند».