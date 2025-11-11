حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت چهارشنبه تا اوایل پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی، بویژه بر روی خلیج فارس و در سواحل و فراساحل استان، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ضمن اینکه تا روز شنبه آینده، غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و فردا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعات خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و فردا در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.