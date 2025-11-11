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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی در استان بوشهر

احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی در استان بوشهر

بوشهر-کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: ساعاتی از وقت چهارشنبه تا اوایل پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی، در استان دور از انتظار نیست.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت چهارشنبه تا اوایل پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی، بویژه بر روی خلیج فارس و در سواحل و فراساحل استان، دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ضمن اینکه تا روز شنبه آینده، غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و فردا در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعات خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و فردا در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6652404

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