به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، سجاد کرم در نشست خبری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که صبح سه‌شنبه در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد، با اشاره به وضعیت مطالعه و عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی استان، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با وجود رشد فضای مجازی و افزایش مصرف محتوای دیجیتال، میزان مطالعه مکتوب در جامعه کاهش محسوسی یافته است و این کاهش، بیش از آنکه به اعداد و درصدها وابسته باشد، در رفتار و سبک زندگی مردم کاملاً مشهود است. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر برای فرزندان خود کتاب داستان تهیه می‌کردند، اکنون وقت آنان در فضای مجازی سپری می‌شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان با اشاره به مطالعات انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نتایج این پژوهش‌ها نیز نشان داده است که سرانه مطالعه در کشور روندی نزولی دارد و باید با سیاست‌گذاری‌های تازه و متناسب با شرایط روز، زمینه بازگشت خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان به فضای کتاب فراهم شود.

وی ادامه داد: آمارهای به‌دست‌آمده از سامانه‌های نرم‌افزاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نشان می‌دهد که در استان اصفهان طی سال جاری بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جلد کتاب به امانت گرفته شده که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این آمار بر اساس داده‌های دقیق ثبت‌شده در سامانه‌ها استخراج شده و بیانگر افزایش مراجعات مردمی به کتابخانه‌هاست.

کرم افزود: در حال حاضر حدود ۶۹۰ هزار نسخه کتاب در بخش کودک کتابخانه‌های عمومی استان موجود است و از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ جلد کتاب در قالب طرح‌های مختلف اهدا شده است. در مجموع نزدیک به سه میلیون جلد کتاب در اختیار اعضای کتابخانه‌ها قرار گرفته که بخشی از آن به‌صورت امانت و بخشی در قالب طرح‌های حمایتی و ترویجی اهدا شده است.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در شکل‌گیری عادت مطالعه کودکان اظهار کرد: در چند سال اخیر بخش کودک کتابخانه‌ها تقویت شده و فعالیت‌هایی همچون خرید اسباب‌بازی‌های آموزشی، تهیه کتاب‌های پارچه‌ای و برگزاری بازی‌های مشارکتی برای کودکان در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این برنامه‌ها، ایجاد پیوندی جذاب میان کتاب و بازی است تا کودکان در فضایی شاد و خلاق با کتاب آشنا شوند.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان همچنین به وضعیت نگهداری و حفاظت از نسخ خطی و منابع ارزشمند اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از این آثار در قالب بانک‌های اطلاعاتی و نسخه‌های دیجیتال نگهداری می‌شود. بخشی از این آثار از طریق همکاری با آستان قدس رضوی و برخی دستگاه‌های فرهنگی و میراثی دیجیتال‌سازی شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری رسانه‌ها و فعالان حوزه کتاب و فرهنگ، بر ضرورت استمرار حمایت از برنامه‌های ترویجی و همکاری دستگاه‌های فرهنگی برای افزایش سرانه مطالعه تأکید کرد و گفت: اگرچه تغییر سبک زندگی چالش‌هایی برای مطالعه ایجاد کرده، اما تجربه نشان داده است که با برنامه‌ریزی خلاقانه و همراهی نهادهای فرهنگی، می‌توان نسل تازه‌ای از کتاب‌خوانان را تربیت کرد.