کمک 80 میلیاردی خیران به کتابخانه های اصفهان/ رشد 300 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی استان

غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زیربنای توسعه هر جامعه فرهنگ است و توسعه فرهنگ مطالعه تأثیرگذارترین مؤلفه برای گسترش فرهنگ محسوب می شود بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه نهادینه شده و جزو سبد کالای هر خانواده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های بسط و گسترش و نهادینه شدن فرهنگ در جامعه، توجه به کتاب و کتاب‌خوانی است، افزود: در طول چهار سال گذشته خیران بیش از 80 میلیارد تومان در قالب های مختلف مانند اهدای کتاب، تجهیزات، ساختمان و زمین به اداره کتابخانه های اصفهان کمک و با این اقدامات در فرهنگ سازی برای افزایش فرهنگ کتابخوانی تلاش کردند.

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به سرانه مطالعه در اصفهان گفت: در طول چهار سال گذشته سرانه کتاب و کتاب‌خوانی در سطح استان اصفهان افزایش قابل ملاحظه ای داشته به گونه ای که تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی 88 با رشد 300 درصدی به بیش از 200 هزار نفر رسید.

وی با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی از 153 باب به 273 باب رسیده، افزود: در طول همین مدت امانت ماهانه کتاب به طور متوسط از 74 هزار جلد به 240 هزار نسخه کتاب رسیده و 200 هزار جلد کتاب نیز توسط مردم به کتابخانه‌ها اهدا شده است.

مدیر کل کتابخانه های استان اصفهان با اشاره به افتتاح ایستگاه های مطالعه در نقاط مختلف استان اصفهان گفت: ایستگاه مطالعه کتابخانه ای کوچک در فضاهای عمومی در راستای فرهنگ سازی برای افزایش میزان مطالعه است و امیدواریم به مرحله ای برسیم که همه ایرانیان اهل مطالعه شوند.

وی ادامه داد: قصد داریم تعداد ایستگاه های مطالعه استان را تا پایان فاز چهارم به 28 سازه مطالعاتی افزایش دهیم و بر این اساس هفته گذشته سومین ایستگاه مطالعه خمینی شهر در بیمارستان شهید اشرفی افتتاح شد.

یاوری با اشاره به اینکه سه هزار و 600 جلد کتاب به این ایستگاه اختصاص داده شده است، ادامه داد: این بیمارستان از مکان های پرتردد شهر است و با داشتن 230 نفر پرسنل روزانه بیش از 800 مراجعه کننده دارد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان فاز دهم تعداد ایستگاه ها به 61 عدد می رسد، اضافه کرد: با توجه به اینکه این طرح کشوری است هم استانی های عزیز می توانند با مراجعه به ایستگاه ها، کتاب مورد نظر خود را انتخاب و پس از مطالعه به همان ایستگاه، سایر ایستگاه های مطالعه کشور و یا یکی از کتابخانه های عمومی بازگردانند.

