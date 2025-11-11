به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در روز شهید با شعار «وقتی شهید شویم، پیروز میشویم» در سخنانی اعلام کرد: این روز جشن در لبنان عمومی خواهد بود و ما انتخاب کردهایم که مردم در ۱۱ نقطه در مناطق مختلف جنوبی از جمله بیروت، بعلبک، هرمل، کرک، معیسره، دیر قانون النهر، حارث، مشغره، نبطیه، قاضیه و کافرمان گرد هم آیند.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: حزبالله بر اساس اصول جهاد، عزت، سربلندی لبنان و حمایت از فلسطین تأسیس شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، ما در حالت بازدارندگی بودیم. «نبرد اول» به عنوان مانعی در برابر تهاجم اسرائیل بود که در مرزهای خاصی در جنوب لبنان متوقف شد. توافق اکتبر برای استقرار ارتش لبنان در جنوب لیتانی برای مقاومت قابل قبول است. ما پیروزیم زیرا ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی حضور دارد، آنها فرزندان ما هستند. در این توافق، ما برندهایم زیرا دولت متعهد به انجام نقش خود شد. آمریکا تعهدات خود را از طریق اسرائیل اجرا نکرد، زیرا لبنان در صورت عقبنشینی اسرائیل، آزادی و کرامت خود را باز خواهد یافت.
شیخ نعیم قاسم، گفت: آمریکا و اسرائیل در آینده لبنان دخالت میکنند و ارتش، اقتصاد، سیاست و موضع آنان را دیکته میکنند. آمریکا از طریق اسرائیل میخواهد به نقش مقاومت لبنان پایان داده و آن را در معرض تجاوز قرار دهد.
وی تصریح کرد: تسلیم نمیشویم و سلاحمان را کنار نمیگذاریم.
شیخ قاسم همچنین گفت: اسرائیل سال ۱۹۸۲ با ادعای بیرون راندن گروههای فلسطینی وارد لبنان شد اما تا سال ۲۰۰۰ لبنان تحت اشغال آن بود، اسرائیل آنچه «ارتش آزاد لبنان» خوانده میشود، ایجاد کرد و سپس، نام آن را تغییر دادند و «ارتش جنوب لبنان» نامیدند تا چنین القا کنند که مشکل در لبنان داخلی است و ارتباطی با اسرائیل ندارد؛ اسرائیل در سال ۲۰۰۰ تحت ضربات مقاومت و به لطف شهید احمد قصیر و برادرانش حقیرانه از لبنان عقبنشینی کرد.
شیخ قاسم همچنین گفت: حزبالله بر اساس ایده جهاد، کرامت، عزت لبنان و حمایت فلسطین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ ما در وضعیت بازدارندگی قرار داریم. نبرد «أولی البأس» مانعی در برابر یورش اسرائیل بود و این رژیم را در مرزهای مشخصی در جنوب لبنان متوقف کرد.
وی ادامه داد: توافق نوامبر بهای قابل قبولی برای مقاومت دارد چرا که استقرار ارتش لبنان در جنوب رود لیتانی را شامل میشود، ما از وجود ارتش لبنان در جنوب لیتانی بهره میبریم زیرا آنها فرزندان ما هستند، ما در این توافق برنده هستیم زیرا دولت برای ایفای نقش خود متعهد شده است.
دبیر کل حزبالله تأکید کرد: آمریکا به تعهدات خود عمل نکرد زیرا در صورت عقبنشینی اسرائیل، لبنان نیز آزادی و کرامت خود را بازخواهد یافت. آمریکا و اسرائیل در آینده لبنان و اینکه ارتش، اقتصاد، سیاست و مواضع آن چگونه باشد، دخالت میکنند، آمریکا از طریق اسرائیل میخواهد به ایفای نقش مقاومتی لبنان پایان دهد و این کشور را در معرض تجاوزات قرار دهد، آنها به دولت فشار میآورند تا امتیازاتی بدهد بدون آنکه در ازای آن چیزی یا تضمینی دریافت کند بلکه از طریق فتنهانگیزی و اعطای آزادی عمل به اسرائیل این کار را انجام میدهند.
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: اسرائیل به دنبال سلطه بر لبنان است و اینکه این کشور به حیاط خلوت اسرائیل برای توسعه شهرکهای خود به عنوان بخشی از طرح «اسرائیل بزرگ» تبدیل شود، هر روز بهانه جدیدی میتراشند از خلع سلاح گرفته تا بازیابی توان مقاومت و تأمین مالی در حالی که مشکل اصلی آنها وجود مقاومت است.
نعیم قاسم تصریح کرد: اسرائیل یک سال تمام، انواع تجاوزات، نقض تعهدات و صدها حمله را مرتکب شد و ما با نوکران اسرائیل که از شهروندان کشور خود دفاع نمیکنند بلکه در اعمال فشار برای تحقق خواستههای آمریکا و اسرائیل مشارکت دارند، وارد بحث نخواهیم شد. متأسفانه دولت لبنان از بیانیه وزارتی غیر از خلع سلاح مقاومت را ندید.
دبیرکل حزب الله پرسید: چرا دولت، طرح بازگرداندن حاکمیت را در دستور کار خود قرار نمیدهد و برای آن جدول زمانی تعیین نمیکند؟ دولت باید بر اساس اصل حمایت شهروندانش رفتار کند نه اینکه نقش آن شنیدن دیکتههای آمریکا و اجرای آن باشد، آنها میخواهند بر نابودی قدرت و توانایی نظامی در سراسر لبنان نظارت کنند تا اسرائیل بدون بازدارنده باقی بماند.
وی گفت: توافق اکتبر، منحصراً برای جنوب لیتانی است و مشکلی برای امنیت شهرکهای شمالی (صهیونیستی) وجود ندارد اما دولت لبنان مسئول اخراج اسرائیل است، اگر جنوب لبنان گرفتار ریخته شدن خونهاست، این خونریزیها کل لبنان را فراخواهد گرفت. پس از اجرای توافق، همه راهها برای بحثهای داخلی با نگاه مثبت و همکاری بر اساس اصل قدرت لبنان و استقلال آن باز است، این وضعیت نمیتواند ادامه داشته باشد و هر چیزی حدی دارد.
نعیم قاسم تاکید کرد: اسرائیل به دنبال بهانه نیست بلکه اصل وجود ما برای اسرائیل یک بهانه است، آنها نابودی ما را میخواهند و ما با یک خطر وجودی حقیقی مواجه هستیم و این حق ماست که برای مقابله با این خطر هر کاری را انجام دهیم، ارهاب و فشار هرگز موضع ما را تغییر نخواهد داد و ما از سرزمین، مردم و کرامتمان دفاع خواهیم کرد؛ هرگز آینده نسلهایمان را به مستکبران و مزدوران واگذار نخواهیم کرد، ما سلاحمان را که وسیله دفاع ماست، بر زمین نخواهیم گذاشت زیرا ما مورد حمله و تجاوزگری قرار گرفتهایم و از خود دفاع خواهیم کرد و هر بهایی کمتر از بهای تسلیم شدن است؛ افق پیروزی باز خواهد شد و ما اطمینان داریم که پیروز خواهیم بود.
شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: ما به ملت فلسطین و مقاومت آن درود میفرستیم آنها قهرمانهایی هستند که معنی ایستادگی برای مطالبه حق خود را به دنیا آموختند، به جمهوری اسلامی ایران که از ما حمایت کرده و همچنان حمایت میکند، درود میفرستیم همچنین به امام خامنهای عزیز و پشتیبان و شهید قاسم سلیمانی درود میفرستیم.
دبیر کل حزبالله افزود: به رهبران و ملت یمن درود میفرستیم، ان شاء الله شما طلایهدار آزادی هستید و درود به دولت، مردم و عشایر عراق که همواره در کنار ما بودند.
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