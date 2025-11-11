مردانی: هنرمندان مازندران به دنبال بازآفرینی تئاتر بومی و سنتی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی شامگاه سهشنبه در اختتامیه جشنواره تئاتر مازندران از هنرمندان استانها خواست تا در آثار نمایشی خود بیش از پیش به فرهنگ، ادبیات و آئینهای محلی توجه کنند و هنرهای سنتی مانند سیاهبازی و خیمهشببازی را احیا کنند.
وی اظهار داشت: این استان دارای غنای فرهنگی و تاریخی قابل توجهی است و بزرگان و قهرمانان محلی، الهامبخش تولید آثار نمایشی اصیل و بومی هستند.
وی با اشاره به کیفیت آثار جشنواره گفت: ۹۰ درصد نمایشنامههای ارائهشده در این دوره ایرانی و برگرفته از فرهنگ بومی استان بودند که نویدبخش آیندهای روشن برای تئاتر مازندران است.
مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی افزود: تاکید من بر هنرمندان استان این است که از آئینها، سنتها و ادبیات کهن غافل نشوند. بهرهگیری از این داشتهها، نمایشها را جذاب و با اصالت میکند و نسلهای آینده را با میراث فرهنگی خود آشنا میسازد.
وی همچنین بر اهمیت توجه به هنرهای سنتی تأکید کرد و گفت: مازندران ظرفیت ویژهای برای بازآفرینی سیاهبازی و خیمهشببازی دارد و میتواند الگویی موفق برای دیگر استانها باشد.
مردانی در پایان از تلاشهای محمد محمدی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تقدیر کرد و افزود: وی با پیگیریهای مستمر خود برگزاری کارگاههای آموزشی و ارتقای سطح تئاتر استان را به شکل مؤثر پیش برده است.
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