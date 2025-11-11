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۲۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

مردانی: هنرمندان مازندران به دنبال بازآفرینی تئاتر بومی و سنتی باشند

مردانی: هنرمندان مازندران به دنبال بازآفرینی تئاتر بومی و سنتی باشند

ساری - مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از هنرمندان خواست تا در آثار نمایشی خود بیش از پیش به فرهنگ، ادبیات و آیین‌های محلی توجه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی شامگاه سه‌شنبه در اختتامیه جشنواره تئاتر مازندران از هنرمندان استان‌ها خواست تا در آثار نمایشی خود بیش از پیش به فرهنگ، ادبیات و آئین‌های محلی توجه کنند و هنرهای سنتی مانند سیاه‌بازی و خیمه‌شب‌بازی را احیا کنند.

وی اظهار داشت: این استان دارای غنای فرهنگی و تاریخی قابل توجهی است و بزرگان و قهرمانان محلی، الهام‌بخش تولید آثار نمایشی اصیل و بومی هستند.

وی با اشاره به کیفیت آثار جشنواره گفت: ۹۰ درصد نمایشنامه‌های ارائه‌شده در این دوره ایرانی و برگرفته از فرهنگ بومی استان بودند که نویدبخش آینده‌ای روشن برای تئاتر مازندران است.

مدیرکل دفتر هنرهای نمایشی افزود: تاکید من بر هنرمندان استان این است که از آئین‌ها، سنت‌ها و ادبیات کهن غافل نشوند. بهره‌گیری از این داشته‌ها، نمایش‌ها را جذاب و با اصالت می‌کند و نسل‌های آینده را با میراث فرهنگی خود آشنا می‌سازد.

وی همچنین بر اهمیت توجه به هنرهای سنتی تأکید کرد و گفت: مازندران ظرفیت ویژه‌ای برای بازآفرینی سیاه‌بازی و خیمه‌شب‌بازی دارد و می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌ها باشد.

مردانی در پایان از تلاش‌های محمد محمدی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تقدیر کرد و افزود: وی با پیگیری‌های مستمر خود برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارتقای سطح تئاتر استان را به شکل مؤثر پیش برده است.

کد مطلب 6653054

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