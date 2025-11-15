به گزارش خبرنگار مهر، علی پاکدامن درحالی همراه با تیم های شمشیربازی اسلحه سابر و اپه و به منظور حضور در بازی های کشورهای اسلامی عازم ریاض شد که همچنان مصدوم است. او دو هفته پیش و قبل از حضور تیم ملی اسلحه سابر در جام جهانی الجزایر، در جریان تمرینات از ناحیه شصت پا دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل از حضور در این جام کناره گیری کرد.

وی تاکید داشت که قید حضور در الجزایر را زد تا بتواند در بازی های کشورهای اسلامی، حضوری کامل و بدون مصدومیت داشته باشد و حداقل مدال نقره دوره پیش خود را تکرار کند این در حالی است که آسیب دیدگی او برطرف نشده است و به همین دلیل نه تنها قولی بابت مدال آوری در ریاض نمی دهد بلکه تاکید دارد که شرایطش را دور از کسب نتیجه ای خوب می بیند.

علی پاکدامن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصورم این بود که با دو هفته فیزیوتراپی مصدومیتم بهبود می یابد و می توانم بدون هیچ درد و شرایطی حادی در بازی های کشورهای اسلامی شرکت داشته باشم اما اینگونه نشد. شدت آسیب دیدگی ام به گونه ای بود که به دوره درمان و نقاهت ۲ ماهه نیاز داشتم برای اینکه بتوانم به شرایط مسابقه بازگردم.

وی ادامه داد: صرفا به خاطر اهمیت بازی های اسلامی حاضر به همراهی تیم ملی شدم وگرنه اگر این بازی ها در پیش نبود باید پایم را آتل می بستم تا حرکتی نداشته باشد. به خاطر بازی ها اما از این کار امتناع کردم و به فیزیوتراپی ادامه دادم تا بتوانم شرایط نسبی برای حضور در مسابقات ریاض پیدا کنم.

پاکدامن که در دوره پیشین بازی های کشورهای اسلامی موفق به کسب مدال نقره انفرادی در اسلحه سابر شد، در مورد تکرار مدال آوری در ریاض نیز گفت: اصلا نمی توانم قولی بابت مدال آوری بدهم. می دانم که کشورها با بهترین شرایط ممکن و آمادگی بالا در بازی های کشورهای اسلامی شرکت می کنند در حالیکه من در اوج آمادگی یکباره مصدوم شدم و همچنان درد دارم. با این شرایط بعید می دانم نتیجه ای خوب بگیرم.

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی تاکید کرد: در کل ۳۰ - ۲۰ درصد آمادگی لازم برای حضور در بازی های اسلامی را دارم، نمی توانم درست راه بروم. موقع راه رفتن لنگ می زنم. با این حال کنار تیم قرار گرفتم و تلاشم را هم می کنم بتوانم کمک حال در کسب نتایج خوب باشم.