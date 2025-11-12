خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دومین شب از آئین باشکوه سمنوپزان در خانه تاریخی مقدس‌زاده، همزمان با ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) حال و هوایی داشت که نمی‌شد با واژه‌ها توصیفش کرد.

در این شبِ آرام و معنوی، هوا بوی گندمِ جوانه‌زده و دل‌های دعاگو را در خود گرفته بود و شعله‌های دیگ سمنو آرام می‌رقصیدند و صدای همهمه زائران و نوای صلوات باهم در فضا می‌پیچید.

اما آنچه این شب را از هر شب دیگر متمایز می‌کرد، حضور خادم یاران رضوی فرشتگانی زمینی از آستان ملکوتی امام مهربانی‌ها، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) بود

وقتی قدم به خانه گذاشتند، گویی عطر حرم رضوی با آنان آمده بود، در یک لحظه، حال و هوا تغییر کرد و سکوتی از جنس احترام و اشکی از جنس دلتنگی بر چشمان همه نشست. هر که بود، چه میزبان چه میهمان، در دل خود زمزمه السلام علیک یا علی بن موسی‌الرضا را با خود تکرار می‌کرد.

خادم یاران با سینی اسفند وارد شدند؛ دود سفید و سبکِ اسفند همچون نسیم صحن انقلاب بالا می‌رفت و هر چرخش سینی، بوی حضور را در فضا می‌پراکند. دل‌ها آرام می‌گرفت، نگاه‌ها روشن می‌شد و لب‌ها بی‌اختیار به ذکر می‌گشودند، آن لحظه گویی هر گوشه از خانه مقدس‌زاده، تکه‌ای از حرم شده بود.

آنگاه که صدای دلنشین تلاوت زیارت خاصه امام رضا (ع) در فضا پیچید، دیگر هیچ‌چیز در جهان جز اشک و عشق باقی نماند.

صدای خادم یاران، آرام و مؤمنانه، دل‌ها را تا مشهدالرضا می‌برد، واژه‌ها از دل برمی‌خاستند و در فضا جاری می‌شدند و در قلب‌ها می‌نشستند و هر «السلام علیک» چون نسیمی از گنبد طلا بر صورت‌ها می‌وزید.

بوی سمنوی در حال جوشیدن، با عطر اسفند و اشک شوق درآمیخته بود و دیگ سمنو، نماد صبر و برکت، چون دل‌های مؤمنان می‌جوشید و هر کسی که به آن نزدیک می‌شد، با احترام سری خم می‌کرد.

خادم یاران رضوی با چشمانی تر و لبخندی آرام، سری به دیگ زدند، چوب هم‌زن را با نیتی پاک در سمنو گرداندند و دعای برکت خواندند و همان لحظه، صدایی در دل‌ها پیچید، رضا از ما راضی است.

فضا یکپارچه حال زیارت گرفته بود و هر گوشه خانه پر از نور بود و هر نگاه پر از اشتیاق و کسی آرام زیر لب می‌گفت: کاش این خانه همیشه بوی حرم بدهد.

در این شب، خانه مقدس‌زاده تنها یک مکان نبود، پُلی میان زمین و آسمان بود، میان دلتنگی زائرانی که از دور سلام می‌دادند و مهربانی امامی که از نزدیک دل‌ها را نوازش می‌کرد.

شاید راز سمنو همین باشد که با جوشیدن دانه‌های گندم، عشق در دل‌ها می‌جوشد و با هر هم‌زدن دیگ، ذکری بر زبان جاری می‌شود و سمنو، تنها شیرینی سفره‌ها نیست مزه ماندگار ایمان و اخلاص است.

و این شب، همه ما طعمش را با دل چشیدیم. طعم اشک، طعم دعا، طعم حضور امام مهربانی‌ها.

در این شب، خانه مقدس‌زاده حرم شده بود و هر دلی در آن خانه، زائری با چشمانی خیس و دلی آرام گرفته از رضا بود.

خانه مقدس زاده را به مرکزی پویا برای فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و هنری تبدیل می‌کنیم

شهردار ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این آئین گفت: سمنوپزان تنها یک سنت قدیمی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، دینی و مردمی ماست و این آئین یادآور صبر، همدلی و برکت است.

رضا مصباحی افزود: در شهرداری باور داریم که حفظ چنین سنت‌هایی زنده نگه داشتن ریشه‌های فرهنگی و دینی مردم این سرزمین است.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ویژگی این برنامه، حضور خود مردم در صحنه بود، اظهار کرد: این برنامه زمانی ارزش پیدا می‌کند که مردم در آن نقش اصلی را ایفا کنند و در سمنوپزان امسال، شاهد بودیم که خانواده‌ها، جوانان، زنان و مردان، خودشان آستین بالا زدند، در کنار هم سمنو پختند، دعا کردند و لحظاتی سرشار از صفا و ایمان را رقم زدند و این همان چیزی است که ما به دنبالش هستیم، شهری زنده با مردمی فعال و مشارکت‌جو است.

شهردار ساوه گفت: شهرداری ساوه در کنار وظایف عمرانی و خدماتی، نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ و هویت شهری دارد. ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار بدون تکیه بر فرهنگ و مردم‌محوری امکان‌پذیر نیست و باید اذعان کرد که برگزاری آیین‌هایی از این دست، نه تنها احیای یک سنت است، بلکه فرصتی برای گردهمایی دل‌ها و تقویت حس تعلق اجتماعی است.

وی ادامه داد: خانه تاریخی مقدس‌زاده یکی از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی شهر ساوه است و باید روح زندگی در آن جریان داشته باشد و ما تلاش داریم این خانه را به مرکزی پویا برای فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و هنری تبدیل کنیم تا شهروندان بتوانند در آن حضور داشته باشند و از فضا برای رویدادهای مردمی بهره‌مند شوند.

شهردار ساوه با اشاره به اینکه برگزاری سمنوپزان آغازی برای برنامه‌های فرهنگی گسترده‌تر شهرداری است، اظهار کرد: در تقویم فرهنگی شهرداری، برنامه‌های متعددی با محوریت مردم و آئین‌های اصیل پیش‌بینی شده است و هدف ما این است که شهر ساوه نه فقط در زیرساخت‌ها، بلکه در جان و فرهنگ نیز رشد کند. حضور مردم در چنین آیین‌هایی نشان می‌دهد که جامعه ما هنوز پیوند عمیقی با سنت، ایمان و هویت خود دارد.

مصباحی با قدردانی از همراهی شهروندان گفت: از مردم ساوه که با عشق و شور در این برنامه شرکت کردند، از خادم یاران رضوی که عطر حرم امام رضا (ع) را به شهر ما آوردند و از همه همکاران شهرداری و فعالان فرهنگی که در برگزاری این مراسم نقش داشتند، تقدیر می‌شود و به طور حتم با همراهی مردم، می‌توانیم شهری بسازیم که علاوه بر زیبایی سرشار از معنا و روح زندگی باشد.

دل مردم با سنت و فرهنگشان هنوز پیوند خورده است

رئیس شورای شهر ساوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم و نقش شورا در حمایت از چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: آئین‌های فرهنگی و مذهبی مانند سمنوپزان، بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی شهر ما هستند و شورای شهر ساوه همواره در کنار مردم خواهد بود تا چنین مراسمی با قوت، استمرار و شکوه بیشتری برگزار شود. حضور شهروندان و مشارکت فعال آن‌ها، نشان می‌دهد که دل مردم با سنت و فرهنگشان هنوز پیوند خورده است و شورا وظیفه دارد این پیوند را تقویت کند.

سعید کریمی ادامه داد: برگزاری این آئین‌ها فرصتی است تا نسل جوان با سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خود آشنا شود و یاد بگیرد که هویت شهری تنها در بناها و خیابان‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در دل‌ها و باورهای مردم جریان دارد و شورای شهر با شهرداری همکاری می‌کند تا این برنامه‌ها به یک فرهنگ پایدار در شهر تبدیل شود.

وی گفت: آئین سمنوپزان ساوه با حضور خادم یاران رضوی، تلاوت زیارت خاصه امام رضا (ع) و مشارکت فعال مردم، نشان داد که برگزاری مراسم‌های مردمی و فرهنگی با همراهی شهرداری و شورای شهر، می‌تواند همدلی، معنویت و حس تعلق اجتماعی را در شهر تقویت کند.