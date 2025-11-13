حسین زاده: تجهیز مدارس شبانه روزی روستایی از اولویت های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین زاده پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید پروژه نیمه‌تمام دبیرستان شبانه‌روزی روستای آغ‌بلاغ اشنویه از بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: تجهیز مدارس شبانه روزی روستایی از اولویت‌های دولت است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این بازدید بر ضرورت توجه ویژه به مدارس روستایی و کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات فضاهای آموزشی و فراهم‌سازی محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان از اولویت‌های کاری آموزش و پرورش است.

علی اکبر صمیمی افزود: این مدرسه در زمینی به متراژ ۵ هزار و ۳۳۵ متر مربع احداث شده که یک هزار و ۲۸۵ متر آن به ساختمان آموزشی و مابقی آن به خوابگاه و ساختمان سرایداری اختصاص یافته است پیشرفت فیزیکی این پروژه در حدود ۷۵ درصد است.

وی ادامه داد: پروژه دبیرستان شبانه‌روزی روستای آغ‌بلاغ با هدف فراهم‌سازی شرایط تحصیل دانش‌آموزان روستاهای اطراف در حال اجراست و با تکمیل آن، ظرفیت قابل‌توجهی برای اسکان و آموزش دانش‌آموزان در این منطقه ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به‌همراه مدیران کل آموزش‌وپرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از پروژه نیمه‌تمام دبیرستان شبانه‌روزی روستای آغ‌بلاغ شهرستان اشنویه بازدید کرد.

بازدید معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور از مدرسه خیر ساز روستای سنگان اشنویه

معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور همچنین از طرح در حال احداث آموزشی در روستای سنگان شهرستان اشنویه بازدید کرد.

این پروژه آموزشی با مشارکت خیر مدرسه‌ساز و با سهم ۵۰ درصدی وی در حال اجراست. بنا بر اعلام مسئولان، تعهد مالی خیر تاکنون به‌صورت کامل انجام شده و ادامه عملیات اجرایی از محل اعتبارات دولتی پیگیری می‌شود.

در جریان این بازدید، معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از نقش ارزشمند خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بر تسریع روند تکمیل این پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن برای دانش‌آموزان منطقه تأکید کرد.

پروژه مدرسه ۹ کلاسه روستای سنگان پس از تکمیل، ظرفیت مناسبی برای پوشش تحصیلی دانش‌آموزان روستا و مناطق همجوار فراهم خواهد کرد. این مدرسه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و زیر بنای ۱۱۲۴ متر مربع احداث گردیده که به همت دستگاه‌های اجرایی بزودی به بهره برداری می‌رسد.