معلم: اداره تبلیغات اسلامی شیروان در ۶ حوزه فعالیت دارد

حجت‌الاسلام محمد معلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اداره تبلیغات اسلامی شیروان با هدف ترویج معارف دینی و ارتقای فرهنگ اسلامی در جامعه، فعالیت‌های خود را در شش حوزه فرهنگی متمرکز کرده است که این حوزه‌ها شامل تشکل‌های دینی، امور مساجد، اعزام مبلغ، امور بانوان، تبلیغ و کانون قرآن می‌شود.

وی افزود: از جمله برنامه‌های این اداره می‌توان به ثبت و ساماندهی مداحان، ثبت کانون‌های فرهنگی و تبلیغی، برگزاری جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی، آموزش تخصصی مداحی، آموزش فصلی هیئت‌های مذهبی و بازدید از فعالیت هیئت‌ها اشاره کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شیروان ادامه داد: در طول سال گذشته، برگزاری گردهمایی فصلی علما و روحانیت، اعزام ائمه جماعات به مدارس و مساجد، ثبت اطلاعات مساجد در سامانه، اجرای مراسم اعتکاف، تشکیل مجمع خیرین قرآنی شهرستان و سامان‌دهی جلسات خانگی قرآن از دیگر اقدامات شاخص این نهاد بوده است‌. حجت‌الاسلام معلم بیان کرد: تاکنون ۴۲ مرکز قرآنی، ۱۸۶ مبلغ در سامانه شمع، ۱۱۸ هیئت مذهبی و ۳۶۴ مداح در این شهرستان ثبت شده‌اند.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی نهادی فرهنگی و دینی است که با هدف اعتلای فرهنگ اسلام و ترویج ارزش‌های اعتقادی تأسیس شده، گفت: توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت نقش هیئت‌ها و تشکل‌های دینی از اولویت‌های این اداره است.