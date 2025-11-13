ابراهیم مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمه سلامت یکی از ارکان مهم نظام رفاه اجتماعی است و اداره بیمه سلامت شیروان با ارائه خدمات به ۱۲۱ هزار و ۷۱۵ نفر نقش مؤثری در ارتقای امید به زندگی مردم و کاهش دغدغه‌های آنان ایفا می‌کند.

رئیس اداره بیمه سلامت شیروان بیان کرد: با تبیین اهمیت و جایگاه مهم بیمه سلامت می‌توان نقش آن در تحقق توسعه پایدار را به جامعه معرفی کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اداره بیمه سلامت شیروان در قالب ۴ صندوق بیمه به ۸ هزار و ۸۸۴ نفر از کارکنان دولت، حدود ۶۵ هزار نفر از روستاییان و عشایر، حدود ۹ هزار نفر از سایر اقشار و حدود ۴۰ هزار نفر سلامت همگانی ایرانیان را تحت پوشش قرار داده است.

مقدس از جمله اقدامات این اداره را نظارت و پایش طرح نظام ارجاع پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهری دانست و خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته‌های فصلی پس از انجام بازدیدهای دوره‌ای اقدامات اصلاحی با همکاری شبکه بهداشت شهرستان در زمینه رفع کاستی‌ها و نقایص احتمالی انجام می‌شود.