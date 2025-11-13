امامی: میزان مشارکت خیرین در امور اجتماعی و فرهنگی اردبیل افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی صبح پنجشنبه در نشست اجتماعی که با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: حضور دستیار رئیس جمهور در اردبیل فرصت مغتنمی برای بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این دیار و تقویت انسجام ملی و مذهبی است.

وی افزود: استان اردبیل با پیشینه عرفانی و مذهبی خود، دو نقش اساسی در تاریخ ایران ایفا کرده است؛ یکی ایجاد انسجام ملی و سرزمینی و دیگری تحکیم هویت فرهنگی و مذهبی از طریق رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران اسلامی.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: در راستای تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت و با همت استاندار فرهیخته استان، نقشه مهندسی فرهنگی اردبیل بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های محلی تدوین شده و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

امامی با اشاره به همکاری گسترده تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: در یک سال گذشته، ۱۸ مجوز فعالیت جدید برای سمن‌ها صادر شده و کارگاه‌های توانمندسازی متعددی برای ارتقای نقش تشکل‌ها در مدیریت محلی برگزار شده است.

وی ادامه داد: طرح شبکه مدیریت محله‌محور برای ۲۰۰ محله استان طراحی و تاکنون در ۱۳۰ محله نهایی شده است. هدف از اجرای این طرح، افزایش همگرایی اجتماعی و تقویت ارتباط مردم و دولت در مناطق مختلف است.

معاون استاندار اردبیل همچنین از ارتقای جایگاه اجتماعی بانوان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در استان، بخشدار خانم اهل سنت در بخش عنبران شهرستان نمین منصوب شده که گامی در جهت عدالت جنسیتی و تقویت نقش بانوان در مدیریت محلی است.

او از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی به‌عنوان بخشی از اقدامات شورای اجتماعی استان یاد کرد و افزود: این رویدادها در جهت ایجاد نشاط، هم‌افزایی و ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری گسترده خیرین و تشکل‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، میزان مشارکت خیرین استان معادل کل مشارکت سال گذشته بوده است. تلاش ما بر این است تا با همگرایی نهادها و مشارکت مردم، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان را ارتقا دهیم.