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۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

امامی: میزان مشارکت خیرین در امور اجتماعی و فرهنگی اردبیل افزایش یافت

امامی: میزان مشارکت خیرین در امور اجتماعی و فرهنگی اردبیل افزایش یافت

اردبیل - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت:میزان مشارکت خیرین در امورات اجتماعی و فرهنگی در استان اردبیل افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی صبح پنجشنبه در نشست اجتماعی که با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: حضور دستیار رئیس جمهور در اردبیل فرصت مغتنمی برای بررسی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این دیار و تقویت انسجام ملی و مذهبی است.

وی افزود: استان اردبیل با پیشینه عرفانی و مذهبی خود، دو نقش اساسی در تاریخ ایران ایفا کرده است؛ یکی ایجاد انسجام ملی و سرزمینی و دیگری تحکیم هویت فرهنگی و مذهبی از طریق رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران اسلامی.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: در راستای تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت و با همت استاندار فرهیخته استان، نقشه مهندسی فرهنگی اردبیل بر اساس ظرفیت‌ها و اولویت‌های محلی تدوین شده و اکنون به مرحله اجرا رسیده است.

امامی با اشاره به همکاری گسترده تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: در یک سال گذشته، ۱۸ مجوز فعالیت جدید برای سمن‌ها صادر شده و کارگاه‌های توانمندسازی متعددی برای ارتقای نقش تشکل‌ها در مدیریت محلی برگزار شده است.

وی ادامه داد: طرح شبکه مدیریت محله‌محور برای ۲۰۰ محله استان طراحی و تاکنون در ۱۳۰ محله نهایی شده است. هدف از اجرای این طرح، افزایش همگرایی اجتماعی و تقویت ارتباط مردم و دولت در مناطق مختلف است.

معاون استاندار اردبیل همچنین از ارتقای جایگاه اجتماعی بانوان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار در استان، بخشدار خانم اهل سنت در بخش عنبران شهرستان نمین منصوب شده که گامی در جهت عدالت جنسیتی و تقویت نقش بانوان در مدیریت محلی است.

او از برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی به‌عنوان بخشی از اقدامات شورای اجتماعی استان یاد کرد و افزود: این رویدادها در جهت ایجاد نشاط، هم‌افزایی و ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح استان برگزار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به همکاری گسترده خیرین و تشکل‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست سال جاری، میزان مشارکت خیرین استان معادل کل مشارکت سال گذشته بوده است. تلاش ما بر این است تا با همگرایی نهادها و مشارکت مردم، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی استان را ارتقا دهیم.

کد مطلب 6654727

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