  1. استانها
  2. اردبیل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰

استاندار اردبیل: مطالبات کلیدی اردبیل از دفتر رئیس‌جمهور پیگیری می شود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: فهرستی از مطالبات کلیدی استان در دفتر رئیس‌جمهور مطرح شده است که تمامی این مطالبات پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان دیدارهای خود در تهران با معاون هماهنگی و پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور فهرستی از مطالبات و نیازهای کلیدی استان که احصا شده بود، مطرح شد.

وی افزود: همچنین در این نشست مصوبات سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان و پیگیری تخصیص اعتبارات مصوب، پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت مرزهای استان در تجارت منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفت.

استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل ظرفیت‌های بزرگی دارد که می‌تواند در توسعه ملی نقش‌آفرین باشد و انتظار ما از دولت، تسریع در روند پروژه‌های کلیدی و توجه بیشتر به توانمندی‌های استان است.

جمال عرف، معاون هماهنگی و پیگیری‌های ویژه دفتر رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه اردبیل استانی راهبردی است و دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه این منطقه دارد، وعده داد که موضوعات مطرح‌شده با جدیت در دفتر رئیس‌جمهور پیگیری خواهد شد.

