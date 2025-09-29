به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جریان دیدارهای خود در تهران با معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه دفتر رئیسجمهور فهرستی از مطالبات و نیازهای کلیدی استان که احصا شده بود، مطرح شد.
وی افزود: همچنین در این نشست مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به استان و پیگیری تخصیص اعتبارات مصوب، پروژههای عمرانی نیمهتمام، حمایت از سرمایهگذاری در حوزه صنعت و کشاورزی و همچنین استفاده از ظرفیت مرزهای استان در تجارت منطقهای مورد تأکید قرار گرفت.
استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل ظرفیتهای بزرگی دارد که میتواند در توسعه ملی نقشآفرین باشد و انتظار ما از دولت، تسریع در روند پروژههای کلیدی و توجه بیشتر به توانمندیهای استان است.
جمال عرف، معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه دفتر رئیسجمهور نیز با بیان اینکه اردبیل استانی راهبردی است و دولت نگاه ویژهای به توسعه این منطقه دارد، وعده داد که موضوعات مطرحشده با جدیت در دفتر رئیسجمهور پیگیری خواهد شد.
