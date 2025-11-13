داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس اعلام پلیسراه، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۱ آبان تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در محور کرج – چالوس ممنوع است.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز، بلامانع خواهد بود.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای البرز گفت: برای وسایل نقلیه سبک نیز در روزهای پنجشنبه و شنبه (۲۲ و ۲۴ آبان) در صورت افزایش حجم ترافیک، با تصمیم پلیسراه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال میشود.
باقرجوان با اشاره به محدودیت قطعی روز جمعه ۲۳ آبان، بیان کرد: از ساعت ۱۲ ظهر، از ابتدای آزادراه تهران – شمال، تردد به مقصد چالوس ممنوع است و از ساعت ۱۳، محور از پل زنگوله تا چالوس بهصورت کامل مسدود میشود.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۵ نیز، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد شد و از ساعت ۲۴، طرح یکطرفه پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود اما در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلامی اجرا خواهد شد.
سرپرست اداره کل راهداری در ادامه افزود: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است؛ اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، در زمان اعمال محدودیت، از میدان امیرکبیر مجاز به ورود به محور نیستند.
باقرجوان در خاتمه خاطرنشان کرد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.
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