ترافیک سنگین در محورهای اصلی البرز / وضعیت جوی پایدار است

داریوش باقر جوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش دریافتی تا ساعت ۳۰: ۱۰، ترافیک در محور کرج – چالوس در مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه‌بیشه سنگین گزارش‌شده است.

وی افزود: در آزادراه تهران – کرج – قزوین نیز حدفاصل پل حصارک تا بهشت سکینه با ترافیک سنگین مواجه هستیم، همچنین در مسیر برگشت، آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده استاندارد تا ساسانی با بار ترافیکی سنگین همراه است.

سرپرست اداره کل راهداری البرز تأکید کرد: سایر محورهای مواصلاتی استان البرز در حال حاضر دارای ترافیک عادی و روان هستند و همه محورهای مواصلاتی فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

باقر جوان در خاتمه با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان بیان کرد: هم استانی‌ها و مسافران پیش از ورود به محورهای پرتردد، وضعیت ترافیکی را از طریق سامانه‌های راهداری و پیام‌رسان‌های رسمی دنبال کنند.