تقدیر وزیر ارشاد از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از ملاحظه گزارش هفدهمین دوره مسابقات مدهامتان، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در برگزاری این رویداد قرآنی، از نقش مؤثر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و همکاران آن در اجرای شایسته مسابقات قرآنی «مدهامتان» تقدیر به عمل آورد.

متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

جناب آقای ملانوری

با سلام و درود و سپاس از تلاش جنابعالی و تمامی همکاران مؤثر در این رویداد به ویژه اینکه علاوه بر دو رشته مهم قرائت و تلاوت و نیز حفظ، رشته‌های ۳ گانه دیگر فردی و نیز اجرای جمعی این رویداد قرآنی، آن را متمایز از رویدادهای قرآنی مشابه می‌کند. انشاالله منشأ آثار مبارک قرآنی در کشور خواهد بود.