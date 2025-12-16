  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

تقدیر وزیر ارشاد از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»

تقدیر وزیر ارشاد از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از ملاحظه گزارش هفدهمین دوره مسابقات مدهامتان، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در برگزاری این رویداد قرآنی، از نقش مؤثر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و همکاران آن در اجرای شایسته مسابقات قرآنی «مدهامتان» تقدیر به عمل آورد.

متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

جناب آقای ملانوری

با سلام و درود و سپاس از تلاش جنابعالی و تمامی همکاران مؤثر در این رویداد به ویژه اینکه علاوه بر دو رشته مهم قرائت و تلاوت و نیز حفظ، رشته‌های ۳ گانه دیگر فردی و نیز اجرای جمعی این رویداد قرآنی، آن را متمایز از رویدادهای قرآنی مشابه می‌کند. انشاالله منشأ آثار مبارک قرآنی در کشور خواهد بود.

کد خبر 6691085
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها