400 مسجد استان همدان به کانون فرهنگی - هنری مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیضمنش در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر 340 کانون فرهنگی و هنری در استان همدان فعالیت دارند.
وی گفت: این کانون ها از نظر برنامهای و از نظر حمایتهای مالی و تجهیزاتی از جانب دبیرخانه مساجد استان همدان تغذیه میشوند.
فیض منش مساجد را بهترین پایگاه رشد و ارتقاء روحی و معنوی نوجوانان و جوانان و سد محکمی برای مقابله با تهاجم فرهنگ دشمنان خواند و گفت: تعداد این مراکز در استان همدان تا پایان سال جاری به 400 کانون خواهد رسید.
وی تعداد اعضای کانونهای مساجد استان همدان در طرح اوقات فراغت سال جاری را 51 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در کنار فعالیتهای فرهنگی کانونها، 262 باب کتابخانه نیز در مساجد فعالیت دارند که بیش از 800 هزار جلد کتاب در آنها وجود دارد.
24 خانه نور در استان همدان فعال شده است
رئیس کانونهای مساجد استان همدان به وجود 24 خانه نور در استان برای انجام فعالیتهای قرآنی اشاره کرد و گفت: آموزش مسئولان کانونهای فرهنگی، برگزاری دورههای آموزشی چگونگی مقابله با جنگ نرم و فرقههای فعال از جمله برنامههای آموزشی کتابداران مساجد بوده است.
فیضمنش افزود: دورههای آموزشی جشنوارهها به ویژه جشنواره قرآن، برگزاری همایش شکوه همدلی، برگزاری کارگاه روش تحقیق، راهاندازی هستههای پژوهشی، نظارت و ارزیابی کانونها، برگزاری جشنواره قرآنی "مدهامتان" و برگزاری طرح تابستانی اوقات فراغت از جمله برنامههای پژوهشی و اجرایی انجام شده در سال جاری بوده است.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان اعتبار مالی کانونها در سال 90 را شش میلیون ریال اعلام کرد و گفت: اعتبار دریافتی کانونها به میزان فعالیتهای آنان بستگی دارد.
فیض منش همچنین به وضعیت مطلوب کانونهای فرهنگی و هنری همدان اشاره کرد و گفت: به زودی نواقص کانونهای فرهنگی و هنری همدان رفع و تمام آنها به ابزار مورد نیاز مجهز می شوند.
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