نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله خدائیان پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به استان قم، در نشستی صمیمی با فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان که در محل اتاق بازرگانی قم برگزار شد، به بررسی مسائل و چالشهای پیشروی واحدهای اقتصادی پرداخت.
در این نشست، جمعی از کارآفرینان، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی استان با بیان دغدغهها و مشکلات خود در حوزه تولید، تأمین مواد اولیه، تسهیلات بانکی و موانع اداری، خواستار تسهیلگری و حمایت بیشتر دستگاههای اجرایی و نظارتی برای رونق فضای کسبوکار شدند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به مطالب مطرحشده، با تأکید بر نقش مهم تولید در پیشرفت کشور گفت: دستگاههای اجرایی موظفاند در مسیر رفع موانع تولید و پشتیبانی از کارآفرینان گامهای مؤثرتری بردارند و سازمان بازرسی نیز با جدیت این موضوع را پیگیری میکند.
وی تصریح کرد: حمایت از فعالان اقتصادی قانونمدار از اولویتهای این سازمان است و در مقابل، با هرگونه فساد، تخلف یا مانعی که موجب کندی چرخه تولید و آسیب به فضای کسبوکار شود، قاطعانه برخورد خواهد شد.
در این برنامه، حجتالاسلام والمسلمین محمود طالبی مدیرکل بازرسی استان قم و ابراهیمی معاون امور اقتصادی استاندار قم نیز حضور داشتند و دیدگاههای خود را درباره تعامل سازنده دستگاههای نظارتی با بخش خصوصی برای بهبود فضای اقتصادی استان مطرح کردند.
در پایان این نشست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیأت همراه از نمایشگاه دستاوردهای تولید صنعتی استان قم بازدید کرد.
قم- در جریان سفر استانی رییس قوه قضائیه به قم نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی قم در اتاق بازرگانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله خدائیان پیش از ظهر پنجشنبه در جریان سفر به استان قم، در نشستی صمیمی با فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی استان که در محل اتاق بازرگانی قم برگزار شد، به بررسی مسائل و چالشهای پیشروی واحدهای اقتصادی پرداخت.
نظر شما