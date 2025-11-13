احداث روستابازار کنگاور در دستور کار تعاون روستایی کرمانشاه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، جلسه پیگیری احداث و راه‌اندازی روستابازار شهرستان کنگاور با حضور ای ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان، بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی، سهرابی رئیس اداره بازرگانی، رجبی رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی، سرمستی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان کنگاور، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان، راهبر استانی روستابازار و مدیران عامل اتحادیه و شرکت تعاونی فش برگزار شد.

صفایی در این نشست با اشاره به نقش روستابازارها در توسعه اقتصادی گفت: این مجموعه‌ها حلقه اتصال مستقیم تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان هستند و با حذف واسطه‌ها موجب افزایش سود تولیدکنندگان و عرضه کالا با قیمت مناسب‌تر به مردم می‌شوند.

مدیر تعاون روستایی استان افزود: تاکنون ۱۴ روستابازار فعال در سطح کرمانشاه راه‌اندازی شده و بر اساس برنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیریت استان موظف به ایجاد ۱۳ روستابازار جدید در سال جاری است که تاکنون ۸ مورد افتتاح شده و ۵ مورد دیگر تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

در ادامه جلسه، بر تسریع روند احداث روستابازار کنگاور تأکید شد و مقرر گردید اتحادیه تعاونی‌های روستایی شهرستان در هفته آینده مکانی موقت برای آغاز فعالیت بازار فراهم کند. همچنین تا پایان دی‌ماه، فضای ترمینال اسدآباد به مساحت دو هکتار با همکاری شهرداری تحویل گرفته شود تا توسط شرکت تعاونی روستایی فش غرفه‌بندی و به‌عنوان روستابازار تجهیز و راه‌اندازی شود.

روستابازارها در سطح استان کرمانشاه با هدف توسعه مشاغل خرد، افزایش درآمد روستاییان و تقویت اقتصاد مردمی ایجاد شده‌اند و در قالب طرح‌های ملی تعاون روستایی، نقش مهمی در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و صنایع‌دستی مناطق روستایی دارند.