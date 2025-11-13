به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترهای شاخص، با نمایش فیلمتئاتر «هملت» بر اساس متن نمایشنامه ویلیام شکسپیر به کارگردانی رابرت ایکه و رودری هاو [از بسته دراماتورژیهای مدرن؛ فردیت در برابر جامعه] با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
پس از نمایش این فیلمتئاتر که محصول ۲۰۱۸ است، نشست نقد و بررسی آن با حضور افشین خورشیدباختری (مدرس و منتقد تئاتر) برگزار میشود.
«هملت» با بازی اندرو اسکات، یکی از برجستهترین تولیدات معاصر این نمایشنامه کلاسیک شکسپیر است که در سال ۲۰۱۷ در تئاتر آلمدا لندن روی صحنه رفت. این نسخه با رویکردی نوآورانه و مدرن، توانست تفسیری تازه و زنده از این اثر ارائه دهد.
نشست نمایش و تحلیل فیلمتئاتر «هملت» چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۱۶:۳۰ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
علاقهمندان برای حضور در این جلسه میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
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