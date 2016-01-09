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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۹:۰۷

نذر فرهنگی كتاب در ايستگاه‌های مترو

نذر فرهنگی كتاب در ايستگاه‌های مترو

نذر فرهنگي كتاب در ايستگاه هاي منتخب مترو آغاز شده و مسافران مي توانند تا ۲۴ دي در اين طرح شركت كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صائبي معاون فرهنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران و حومه با تاكيد بر لزوم توجه به فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار جامعه اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه و كتابخوانی، یك عزم همگانی را می‌طلبد ولی سهم دولت نیز بسیار مهم است.

وي گفت: در سال‌های اخیر، از طریق نهادهای دولتی، اقدامات مهمی در این خصوص صورت گرفته ولی كارهایی كه ما در مترو تهران با شتاب بیشتری دنبال كرده‌ایم اهدای كتاب و توجه به زیرساخت‌های لازم برای امر كتابخوانی بوده است.

وي به نذر فرهنگي كتاب در ايستگاه هاي مترو با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني؛ تشويق به نشر كتاب و ترويج فرهنگ نذر اشاره و خاطرنشان كرد: تاكنون چندين برنامه در خصوص نذر فرهنگي كتاب در ايستگاه هاي مترو اجرايي شده و اكنون در ايستگاه هاي دروازه شميران و صادقيه اين طرح با مشاركت و همكاري موسسه نذر كتاب انتشارات ققنوس و وزارت ارشاد درحال اجرا است و كتب ارزشمندي به مسافران اهدا مي شود.

کد مطلب 3020825
سیامک صدیقی

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