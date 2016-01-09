به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صائبي معاون فرهنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران و حومه با تاكيد بر لزوم توجه به فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار جامعه اظهار داشت: توسعه فرهنگ مطالعه و كتابخوانی، یك عزم همگانی را می‌طلبد ولی سهم دولت نیز بسیار مهم است.

وي گفت: در سال‌های اخیر، از طریق نهادهای دولتی، اقدامات مهمی در این خصوص صورت گرفته ولی كارهایی كه ما در مترو تهران با شتاب بیشتری دنبال كرده‌ایم اهدای كتاب و توجه به زیرساخت‌های لازم برای امر كتابخوانی بوده است.

وي به نذر فرهنگي كتاب در ايستگاه هاي مترو با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني؛ تشويق به نشر كتاب و ترويج فرهنگ نذر اشاره و خاطرنشان كرد: تاكنون چندين برنامه در خصوص نذر فرهنگي كتاب در ايستگاه هاي مترو اجرايي شده و اكنون در ايستگاه هاي دروازه شميران و صادقيه اين طرح با مشاركت و همكاري موسسه نذر كتاب انتشارات ققنوس و وزارت ارشاد درحال اجرا است و كتب ارزشمندي به مسافران اهدا مي شود.