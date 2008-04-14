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۲۶ فروردین ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

اتصال محور هراز به شهرستان بابل

ساری - خبرگزاری مهر: معاون راه روستایی راه و ترابری مازندران گفت: با مطالعه و بهسازی راه روستایی شیخ موسی بابل، محور هراز در آمل به شهرستان بابل متصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی  عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های روستایی بابل افزود: مطالعه و بهسازی این محور به طول23 کیلومتر در سال 85 آغاز و تا به امروز 10کیلومتر زیرسازی، لایه اساس و آسفالت پنج کیلومتر از این محور آغاز شده است.

وی تصریح کرد: پنج کیلومتر اجرای لایه اساس و روکش آسفالت نیز در دست اقدام است.

معاون راه روستایی راه و ترابری مازندران اعتبار این پروژه را در سال گذشته یک میلیارد و 973 میلیون ریال اعلام و اظهار داشت: از محل اعتبارات ویژه توسعه روستایی مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیز به این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: برای این پروژه اعتباری بالغ بر13 میلیارد ریال دیگر نیاز است که در سال جاری و سال های آینده با تامین اعتبارات برنامه ریزی خواهد شد.

رحیمی با اشاره به اینکه مازندران سه هزار و 690 روستا دارد بیان کرد: از هفت هزار و 500 کیلومتر راههای روستایی استان حدود سه هزار و پانصد کیلومتر در مناطق کوهستانی واقع شده است.

معاون راه روستایی راه و ترابری مازندران وجود راه های ارتباطی مناسب جهت برقراری ارتباط روستاها با شهرها و مرکز استان را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: زمینه راهسازی و ایمن سازی محورهای روستایی استان از مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی در پایان گفت: مطالعه و بهسازی راه روستایی شیخ موسی و ورزنه بخش بندپی شرقی شهرستان بابل از اقدامات مهم ایمن سازی راههای روستایی استان است

کد مطلب 665524

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