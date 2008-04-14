اتصال محور هراز به شهرستان بابل

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه های روستایی بابل افزود: مطالعه و بهسازی این محور به طول23 کیلومتر در سال 85 آغاز و تا به امروز 10کیلومتر زیرسازی، لایه اساس و آسفالت پنج کیلومتر از این محور آغاز شده است.

وی تصریح کرد: پنج کیلومتر اجرای لایه اساس و روکش آسفالت نیز در دست اقدام است.

معاون راه روستایی راه و ترابری مازندران اعتبار این پروژه را در سال گذشته یک میلیارد و 973 میلیون ریال اعلام و اظهار داشت: از محل اعتبارات ویژه توسعه روستایی مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیز به این طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: برای این پروژه اعتباری بالغ بر13 میلیارد ریال دیگر نیاز است که در سال جاری و سال های آینده با تامین اعتبارات برنامه ریزی خواهد شد.

رحیمی با اشاره به اینکه مازندران سه هزار و 690 روستا دارد بیان کرد: از هفت هزار و 500 کیلومتر راههای روستایی استان حدود سه هزار و پانصد کیلومتر در مناطق کوهستانی واقع شده است.

معاون راه روستایی راه و ترابری مازندران وجود راه های ارتباطی مناسب جهت برقراری ارتباط روستاها با شهرها و مرکز استان را بسیار مهم برشمرد و اظهار داشت: زمینه راهسازی و ایمن سازی محورهای روستایی استان از مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی در پایان گفت: مطالعه و بهسازی راه روستایی شیخ موسی و ورزنه بخش بندپی شرقی شهرستان بابل از اقدامات مهم ایمن سازی راههای روستایی استان است