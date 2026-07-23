احمد فاطمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی شهرستان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و رفع مشکلات مردم، از مهم‌ترین اولویت‌های کاری ما در مجلس است و در همین راستا با استفاده از ظرفیت منابع ملی، اعتبارات قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های مختلف جذب شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور فیروزجا تا شیخ موسی افزود: این پروژه به طول ۶ کیلومتر و با تأمین ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع ملی اجرا شده و نقش مهمی در بهبود تردد و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی منطقه دارد.

فاطمی همچنین از اجرای پروژه زیرسازی و روکش آسفالت خیابان‌های اصلی روستای مصیرمحله خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۴۰ میلیارد ریال اعتبار ملی اختصاص یافت و عملیات اجرایی آن توسط بنیاد مسکن انجام شد که موجب ارتقای کیفیت معابر و رفاه ساکنان این روستا شده است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی ورودی حاجی‌کلا در مسیر جدید بابل ـ آمل نیز با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال از منابع ملی در حال اجراست و تلاش می‌کنیم با تکمیل این طرح، دسترسی مناسب‌تری برای اهالی منطقه فراهم شود.

وی با اشاره به بازدید از مجتمع آبرسانی شیخ موسی اظهار داشت: تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای تحت پوشش این مجتمع از مطالبات جدی مردم است و با تأمین اعتبارات لازم، نصب سه دستگاه پمپ در ایستگاه‌های این مجتمع تا نیمه مردادماه انجام خواهد شد تا مشکل آب شرب روستاهای منطقه برطرف شود.

فاطمی همچنین به دیدار با نمایندگان نیروهای شرکتی مخابرات مازندران اشاره کرد و گفت: در این نشست دغدغه‌ها و اعتراضات کارکنان نسبت به قرارداد جدید بررسی شد و بر حفظ حقوق مکتسبه، امنیت شغلی و عدم تغییر ماهیت قراردادهای نیروهای شرکتی تأکید شد.

وی تصریح کرد: هیچ قراردادی نباید موجب کاهش امنیت شغلی یا تضییع حقوق نیروهای شرکتی شود و این موضوع را با جدیت از دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم بابل در مجلس در پایان با تأکید بر استمرار پیگیری مطالبات مردمی خاطرنشان کرد: توسعه راه‌های روستایی، تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و صیانت از حقوق کارکنان از جمله محورهای اصلی برنامه‌های ماست و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.