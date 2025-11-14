مومنی: تصادف شدید در بلوار لاکان رشت؛ راننده به شدت مصدوم شد

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: شامگاه پنجشنبه تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ حاکی از بروز تصادف شدید یک دستگاه پژو ۲۰۶ SD با دو سرنشین در بلوار میانی (فضای سبز حائل) بلوار لاکان، روبه‌روی دانشکده راهبرد شمال بود.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه خودروی عملیاتی به همراه سه آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شد.

رئیس آتش‌نشانی رشت با بیان اینکه شدت برخورد بسیار بالا بود، تصریح کرد: در اثر این حادثه، موتور خودرو کاملاً متلاشی و در سطح خیابان پراکنده شده بود و راننده حدوداً ۲۲ ساله ابتدا در خودرو محبوس شده بود که پیش از رسیدن نیروها به بیرون منتقل شده بود.

مؤمنی ادامه داد: مصدوم حادثه به دلیل شدت جراحات توسط عوامل اورژانس جهت ادامه درمان به مرکز درمانی انتقال یافت.

وی خاطرنشان کرد: تیم عملیاتی آتش‌نشانی با ایمن‌سازی کامل محل، جلوگیری از خطرات احتمالی و پاکسازی صحنه، تا زمان حضور جرثقیل و انتقال خودرو به مکان امن در محل باقی ماندند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی رشت گفت: عملیات در ساعت ۰۰:۲۰ با تحویل محل به عوامل انتظامی پایان یافت و نیروها به ایستگاه مربوطه بازگشتند.