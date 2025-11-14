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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

راه‌اندازی پیاده‌راه کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر (عج)

راه‌اندازی پیاده‌راه کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر (عج)

ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب از فردا آغاز می‌شود و تا ۳۰ آبان ادامه دارد. امسال پیاده‌راه کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر به‌عنوان یک مسیر فرهنگی برای شهروندان طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه‌برنامه‌های هفته کتاب از جمعه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با مراسم افتتاحیه در استان فارس به‌عنوان پایتخت کتاب آغاز می‌شود.

این برنامه‌ها به‌صورت سراسری در تمامی استان‌های کشور برگزار خواهد شد و تا ۳۰ آبان ادامه دارد. به گفته مسئولان، ۸۰ نهاد فرهنگی در برگزاری برنامه‌های هفته کتاب مشارکت دارند.

از جمله اقدامات نوآورانه در این دوره، ایجاد پیاده‌راه کتاب از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر در تهران است که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی طراحی شده است.

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در این‌باره گفت: بحث جدیدی که خواهیم داشت، بحث پیاده‌راه کتاب است که امسال با همکاری تعداد زیادی از دستگاه‌ها و نهادها به ویژه شهرداری تهران و به‌طور خاص زیباسازی منطقه ۶، انجام می‌شود. امیدواریم بتوانیم پیاده‌راه کتاب را که از میدان انقلاب شروع می‌شود تا چهارراه ولیعصر ادامه دارد، به‌عنوان یک گذر فرهنگی راه‌اندازی کنیم.

کد مطلب 6655369

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