پاپی زاده:الحاق کوی پیام نوربه شهر دزفول به صورت ویژه در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده پیش از ظهر امروز جمعه در آئین بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی هشت طرح بزرگ آبرسانی در نقاط مختلف شهرستان دزفول که در محل تأسیسات جدید کوی پیام نور برگزار شد، اظهار کرد: طی مدت اخیر در یک فضای آرام و بدون حاشیه موفق شدیم دو مصوبه بزرگ ملی در حوزه آب و فاضلاب دزفول محقق کنیم که بر این اساس پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای شبکه آب شرب شهر دزفول و پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه فاضلاب شهر دزفول در کتاب بودجه کشور قرار داده شده که این یک اقدام بزرگ و ارزشمند است.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهر دزفول در ۲۵ سال اخیر کمتر شاهد اتفاقات خوب در زمینه آب و فاضلاب بوده است، گفت: در یک سال و نیم اخیر با پیگیری‌های مدیرعامل آبفا خوزستان، فرماندار شهرستان و همکاری وزارت نیرو اتفاقات بسیار خوب و چشمگیری در حوزه آب و فاضلاب شهرستان دزفول رقم خورده است‌.

پاپی زاده با بیان اینکه با بهره برداری از پروژه تأسیسات جدید آبرسانی کوی پیام نور ظرفیت آب شرب این منطقه به دو برابر نیاز منطقه رسیده است، تصریح کرد: در مدت اخیر اقدامات متعددی به‌منظور ایجاد تأسیسات آبرسانی مستقل در نقاط مختلف دزفول انجام شده و یا خواهد شد تا این امر موجب جلوگیری از افت فشار آب کوی پیام نور و مناطقی که در مسیر دسترسی دیگر مناطق هستند، شود.

وی در ادامه کوی پیام نور را یکی از مناطق محروم دزفول برشمرد و گفت: تعیین تکلیف کوی پیام نور یکی از بزرگترین معضلات این منطقه است چرا که پیام نور در حال حاضر روستا و شهر محسوب نمی‌شود. از آنجایی که الحاق این منطقه به شهر به تشکیل کارگروه و مطالعات زیادی نیاز دارد در یک سال و نیم اخیر جلسات و پیگیری‌های فراوانی از سوی بنده، فرماندار و امام جمعه در وزارت کشور و استانداری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: عزم همه مسئولان شهرستان برای تحقق این امر مهم جزم شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به نتیجه مطلوبی در این زمینه دست یابیم.

پاپی زاده بیان کرد: در مدت اخیر در زمینه آسفالت، زیرسازی، شبکه برق، فاضلاب و آب شرب کوی پیام نور اقدامات قابل توجه و ارزشمندی با همکاری مسئولان انجام داده‌ایم و در تلاش هستیم که مشکلات مناطق و خیابان‌های تازه تأسیس کوی پیام نور نیز رسیدگی و برطرف شود.

وی همچنین با بیان اینکه کوی پیام نور فاقد زمین برای ساخت مدرسه، فرهنگسرا، بوستان و… است، عنوان کرد: در کنار پیگیری برای الحاق کوی پیام نور به شهر بیکار ننشسته‌ایم و اقدامات زیادی را در دستور کار قرار داده‌ایم که در این راستا با پیگیری‌های صورت گرفته ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی برای احداث یک فرهنگ‌سرای مجهز در کوی پیام نور تأمین کرده‌ایم، زمین این فرهنگسرا با همکاری شهرداری دزفول تأمین شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک سال آینده به بهره برداری برسد.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با دانشگاه پیام نور برای احداث مدرسه در کوی پیام نور، توضیح داد: ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در بخشی از زمین دانشگاه پیام نور تأمین شده و پیش‌بینی می‌شود ظرف ۱۰ روز آینده هیئت امنای دانشگاه پیام نور کشور در راستای مذاکرات انجام شده این مهم را مصوب و زمین لازم را برای احداث مدرسه را به آموزش و پرورش واگذار کنند.