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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

دادرس: هوای گیلان تا دوشنبه ناپایدار است؛ رگبار در ارتفاعات

دادرس: هوای گیلان تا دوشنبه ناپایدار است؛ رگبار در ارتفاعات

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به فعالیت ناپایدار جوی تا دوشنبه گفت: وقوع رگبار و رعد و برق موقتی به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها محتمل است.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های جوی استان اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، تا روز دوشنبه شاهد فعالیت تناوبی توده هوای کم و بیش ناپایدار خواهیم بود که در برخی ساعات باعث افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا و کاهش نسبی دما می‌شود.

وی افزود: در بعضی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق موقتی شدید وجود دارد.

دادرس ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، با استقرار توده هوای غالباً پایدار، کاهش ابر و افزایش نسبی دما در سطح استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ساعات وقوع رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی تأکید کرد.

کد مطلب 6655441

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