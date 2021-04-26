نفوذ سامانه خنک و بارشی به گیلان/ احتمال بارش تگرگ وجود دارد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: بررسی الگوهای حاکم نشان دهنده استقرار جوی غالباً پایدار تا فردا در استان گیلان است.

وی افزود: در این مدت به ویژه طی ساعات بعد از ظهر و شب به سبب شکل گیری ناپایداری‌های محلی و موقتی، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه به تدریج از سه شنبه با نفوذ توده هوای ناپایدار و خنک به منطقه، روند افزایش ابر و کاهش نسبی دما در استان شکل می‌گیرد، اضافه کرد: در این مدت در بعضی ساعات شاهد رگبار و رعد و برق و وزش باد و احتمال تگرگ تا روز پنجشنبه پیش بینی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای امروز (دوشنبه) آسمان اکثر نقاط استان گیلان صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما و گاهی افزایش ابر پیش بینی شده است، گفت: از فردا تا روز پنجشنبه با نفوذ سامانه خنک شاهد کاهش دمای ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا خواهیم بود.

دادرس با اشاره به اینکه دریا برای امروز آرام پیش بینی شده است، ادامه داد: از فردا به تدریج بر ارتفاع موج دریا افزوده و برای انجام فعالیت‌های مرتبط نامناسب خواهد بود.