به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به موضوع کمآبی، اظهار داشت: ۹۰ درصد مصرف آب در کشور در حوزه کشاورزی و ۱۰ درصد در حوزه خانگی است، اما در هیچکدام از اینها نیز اصول صحیح مصرف رعایت نمیشود.
کتابخانههای لرستان برای تکمیل نیازمند اعتبارات بیشتری هستند
وی عنوان کرد: باید نکات علمی و تدبیر دقیق به کار گرفته شود، باید توجه کنیم که خداوند چه نعمتهایی به ما داده و اگر از آنها محروم شویم با سختی مواجه میشویم، در جاهایی نماز باران خوانده شده و ما در این ایام که متعلق به حضرت فاطمه زهرا (س) است و در این روز جمعه که متعلق به امامزمان (عج) است، دعا میکنیم شاهد بارش باران رحمت در استان باشیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به مناسبت روز کتابخوانی و روز کتابدار، گفت: میان کتاب و کتابخوانی و نشر کتاب و تعداد شمارگان کتاب و پیشرفت و ارتقای فرهنگ عمومی یک رابطه مستقیم است، هر جا که ساعات مطالعه و تعداد چاپ کتاب بیشتر باشد، پیشرفت بیشتر خودش را نشان میدهد.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه ۱۳ آبان از کتابخانه مرکزی شهر خرمآباد دیدن کردم، از زحمات همه کتابداران تشکر میکنم، گفت: کتابخانههای ما برای تکمیل و برای اینکه خدمات بیشتری ارائه دهند نیازمند اعتبارات بیشتری هستند که سازمان برنامهوبودجه باید به این موضوع توجه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت بزرگداشت علامه بزرگ، سید محمدحسین طباطبایی، دانشمند کمنظیر که احاطه کمنظیری به معارف اسلامی، علوم عقلی و نقلی داشت، گفت: ایشان تسلیم فرامین الهی و آموزههای اهلبیت بود، علم و عمل را با هم داشت، ۲۰ سال زحمت کشید تا تفسیر المیزان را تألیف کرد و این تفسیر سند عقاید اسلامی و شیعه است، ایشان شاگردان بزرگی را تربیت کرد.
برخی از بهظاهر نخبگان هنوز دنبال مذاکره هستند
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مقام معظم رهبری در روز ۱۳ آبان یک سخنرانی مشروح و ۴۵ دقیقهای را ایراد فرمودند و فرمودند که روزهای مهم تاریخ معاصر را مانند ماجرای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، کودتای سال ۱۲۹۹ مانند کودتای پهلوی اول و ۱۳ آبان را جوانان ما بشناسند، توجه کنند که از چه مسیرهایی کشور ضرر کرد و از چه مسیرهایی کشور سود برد.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: با شناسایی اینها مراقبت کنیم که کشور دوباره دچار زیان و خسران نشود، مقام معظم رهبری فرمودند که حلقههای معرفتی تشکیل دهید، با هم گفتگو کنید، زیر نظر افراد دانا و توانا و کسانی که بر تاریخ انقلاب مسلط هستند حلقههای معرفتی تشکیل دهید.
وی بیان داشت: رژیم جعلی صهیونیستی توافق آتشبس با لبنان امضا کرده است، با حماس توافق آتشبس امضا کرده است، ولی ۹ هزار بار این آتشبس را شکسته است، هنوز ما نخبگانی داریم که ما را فرامیخوانند به مذاکره و تنظیم قرارداد با چنین رژیمی.
نماینده ولیفقیه در لرستان با بیان اینکه آنهایی که سراسیمه به تعهدات خودشان عمل کردند، توجه نکردند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل میکند یا نه گفتند امضای وزیر امور خارجه آمریکا معتبر است، سراسیمه به تعهدات ایران عمل کردند، افزود: اینها را جوانان ما مطالعه کنند، برخی از بهظاهر نخبگان هنوز در چنین فضایی هستند، کشور را میخواهند به این سمت بکشانند.
حجتالاسلام شاهرخی، ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند که حلقههای معرفتی درست کنید برای این است که کشور با این نگاهها دچار ضرر و خسران نشود.
مردم زیر بار گرانی قد خم کردهاند
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ریاستجمهوری چندین بار این را گفتهاند که عامل گرانی دولت و مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: آقای رئیسجمهور مردم زیر بار گرانی قد خم کردهاند، هر کس را که میخواهید به کمک بگیرید، هر کسی موجب گرانی است جلویش را بگیرید، بیان مسئله که فایدهای ندارد و مشکل مردم را حل نمیکند، مردم زیر بار گرانی قد خم کردهاند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گفت: جناب آقای رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی خود اسم بردند از کالاهایی که گران شدهاند، خب بعد از آن هم این افزایش گرانی همان کالاها ادامه دارد، باید تنظیم بازار را به معنای واقعی اجرا کرد، رئیسجمهور که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین جهاد کشاورزی را زیر نظر دارد باید از این آشفتهبازار جلوگیری کند، تنظیم بازار نیست، آشفتهبازار است.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: البته دولتهای مختلف در بحث تنظیم بازار موفق عملنکردهاند، اگر به پیشینه خطبههای ما هم برگردید من همیشه این تذکر را دادهام، تنظیم بازار نیاز به اقدامات کوتاهمدت و فوری دارد. باید باندهای کوچک و بزرگی که دنبال سودجوییهای کلان و فزونطلبی هستند شناسایی شوند، تعزیرات حکومتی تلاش میکند؛ ولی این کار با تعزیرات حکومتی حلوفصل نمیشود، طرف مقابل جریمه میشود و پولش به خزانه میرود، ولی مردم پول گران را پرداخت کردهاند.
وی تأکید کرد: رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی باید همه توان و ظرفیتها را به کار بگیرد و این مشکل را حل کنند. کمااینکه در مسئله حجاب هم این مشکل را داریم، دولت و ملت باید با کمک هم این مشکل را حل کنند.
مدیران باید حسن سابقه داشته باشند
نماینده ولیفقیه در لرستان، تأکید کرد: شرم و ذلت و خواری و حقارت بر آنهایی که در امانت خیانت میکنند، آنهایی که در این موقعیت حساس احتکار میکنند، ۱۳ هزار تن نهاد دامی احتکار میکنند، مردم رأی میدهند تا فلانکس در فلان شورا و انجمن و شهر امور مردم را تسهیل کند، اما خیانت میکند، سر از زندان در میآورد، برخی هم البته زیرکی میکنند و کارشان به زندان منتهی نمیشود.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: باید پیشگیری کرد، در چنین سمتها و پستهایی سو پیشینه کفایت نمیکند، باید حس سابقه داشته باشد، باید ذرهای در سوابقش هم سو سابقه نباشد، بلکه حسن سابقه باشد.
وی گفت: باید از قوه قضائیه تشکر کنیم، اما مسئله فراتر از اینها است.
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