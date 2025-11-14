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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

مرادی: اجازه نمی دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود

مرادی: اجازه نمی دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود

بندرعباس- نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه نمی دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس اظهار کرد: اجازه نمی‌دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود.

وی افزود: از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران عزیز که برای انعکاس اخبار جامعه و مسائل و مشکلات مردم واقعاً پیش قدم هستند تشکر می‌کنم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس خاطرنشان کرد: تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی هرمزگان موظف هستند با خبرنگاران و اصحاب رسانه همراهی کنند و خدای نکرده نبینیم و نشنویم که خبرنگاری مورد اهانت قرار بگیرد یا بی صبری بعضی از مدیران باعث خدشه به این جایگاه خطیر خبرنگاری ایجاد شود.

کد مطلب 6655559

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