مرادی: اجازه نمی دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس اظهار کرد: اجازه نمی‌دهم در هرمزگان به خبرنگاران و اصحاب رسانه اهانت شود.

وی افزود: از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران عزیز که برای انعکاس اخبار جامعه و مسائل و مشکلات مردم واقعاً پیش قدم هستند تشکر می‌کنم.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس خاطرنشان کرد: تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی هرمزگان موظف هستند با خبرنگاران و اصحاب رسانه همراهی کنند و خدای نکرده نبینیم و نشنویم که خبرنگاری مورد اهانت قرار بگیرد یا بی صبری بعضی از مدیران باعث خدشه به این جایگاه خطیر خبرنگاری ایجاد شود.