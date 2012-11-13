۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۱

مرادی اعلام کرد:

کارگروه رسانه های شهرستان بندرعباس تشکیل می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرعباس گفت: فرمانداری بندرعباس آمادگی دارد تا با همکاری خانه مطبوعات استان هرمزگان کارگروه رسانه های شهرستان بندرعباس را تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی دوشنبه شب در دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات هرمزگان خواستار کمک اصحاب رسانه در رفع ناهنجاری ها و مشکلات شهرستان بندرعباس به فرمانداری شد.

مرادی نقش رسانه ها در توسعه شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: شهرستان بندرعباس از ظرفیتهای کلانی در بخشهای مختلف برخوردار است و رسانه ها در معرفی ظرفیتها و توسعه شهرستان بندرعباس نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

وی عنوان کرد: فرمانداری بندرعباس آمادگی دارد تا با همکاری خانه مطبوعات استان هرمزگان کارگروه رسانه های شهرستان بندرعباس را تشکیل دهد و در این کارگروه اصحاب رسانه در راستای رفع مشکلات مختلف شهرستان بندرعباس راهکارهای خود را ارائه دهند.

وی در ادامه بر لزوم انتقاد پذیر بودن مدیران تاکید کرد و افزود: متاسفانه در برخی موارد دیده شده که مدیرانی نسبت به انتقاد صحیح مطبوعات و رسانه ها جبهه گیری می کنند در حالی که مدیران باید روحیه انتقاد پذیری را در خود ایجاد کرده و در راستای رفع ایرادات موجود گام بردارند.

فرماندار بندرعباس ادامه داد: در شهرستان بندرعباس تلاش بر این است تا روحیه قبول انتقادات در مدیران شهرستان ایجاد شود و با این روحیه مدیران شهرستان بندرعباس انتقادات را بررسی و مشکلات را رفع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات مطبوعات استان هرمزگان پرداخت و عنوان کرد: احداث یک چاپخانه برای مطبوعات یکی از خواسته های همیشگی اهالی مطبوعات بوده و همواره این مشکل را در بندرعباس حس شده و هم اکنون یکی از دغدغه ها رفع مشکلات احداث چاپخانه مطبوعات در بندرعباس است و تمام تلاشها باید در این راستا معطوف شود.

فرماندار بندرعباس همچنین بر پیگیری رفع مشکلاتی همچون بیمه و مسکن خبرنگاران تاکید کرد و گفت: در برخی اخبار نیز شنیده می شود که به خبرنگاران در برخی جلسات بی احترامی هایی صورت می گیرد که این مسئله به هیچ وجه قابل قبول نیست و ما تلاش می کنیم تا فضایی صمیمی و دوستانه در شهرستان بندرعباس برای خبرنگاران ایجاد شود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری اصحاب رسانه در رفع مشکلات شهرستان بندرعباس شد و بیان داشت: ناهنجاری ها و مشکلات در شهرستان بندرعباس مشخص و طی ماههای اخیر سعی شده تا این مشکلات در شهرستان با همکاری دستگاههای اجرایی رفع شوند و اصحاب رسانه نیز می توانند در رفع این مشکلات به فرمانداری بندرعباس کمک کنند.

همچنین در ادامه این جلسه فاطمه رکن الدینی مدیرعامل خانه مطبوعات هرمزگان، محمد نعمتی و علی نظری از اعضای شورای مرکزی خانه مطبوعات هرمزگان به بیان مشکلات و خواسته های مطبوعات هرمزگان پرداخته و در پایان این جلسه نیز برخی مشکلات اهالی رسانه و مطبوعات هرمزگان به صورت دقیق و جزئی توسط فرماندار بندرعباس رسیدگی و قرار شد برای رفع این مشکلات جلساتی در آینده نزدیک برگزار شود.

