تسلیت عارف به حجت الاسلام مروی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت خواهر حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی این ضایعه را به او تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی



تولیت محترم آستان قدس رضوی



درگذشت بانوی بزرگوار، با ایمان و پارسا، خواهر محترمتان موجب تأثر و تألم شد.



ضمن عرض تسلیت این ماتم به جنابعالی و بستگان داغدار از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامت و برای جنابعالی عزت و تداوم خدمت به اسلام و انقلاب و ایران و مردم مسئلت می‌کنم.



امیدوارم روان پاک آن بانوی والامقام با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) محشور باشد.