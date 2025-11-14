ماموستا قضایی:کتاب و کتابخوانی چراغ راه پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضائی در خطبههای این هفته مسجد جامع دیواندره با تقدیر از حضور فرماندار، مسئولان و مردم متدین شهرستان و روستاهای اطراف در نماز جمعه اظهار کرد: دعای خیر برای نزول برکات آسمانی، فراوانی آب و محصولات و دفع بلا بر زمین داریم و از خداوند خواستار قبولی دعاهای شما هستیم.
وی با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، از برنامههای کتابخانه عمومی شهید بهشتی دیواندره یاد کرد و افزود: کتابخانه با دو سالن مجزا برای برادران و خواهران در نوبتهای صبح و عصر آماده خدمترسانی به مردم است و ثبتنام در آن برای عموم رایگان است.
وی اعلام کرد: برنامههای این هفته شامل رونمایی از کتاب و بزرگداشت مشاهیر فرهنگی است و در نظر داریم با خرید وسیله نقلیه، کتابخانه سیار راهاندازی کنیم و از مردم عزیز درخواست داریم همانند مدرسهسازی در این امر نیز همکاری کنند.
امام جمعه موقت دیواندره با بیان اهمیت کتاب و قلم در توسعه علمی و فرهنگی جامعه گفت: کتابخانه و کتابت، حافظ علوم و فرهنگ بشری است و همانطور که خداوند در قرآن به اهمیت کتاب و قلم اشاره کرده، نقش مطبوعات و نشر علم در جوامع امروز نیز بسیار گسترده و مؤثر است.
وی با اشاره به احادیث و فرمودههای حضرت رسول (ص) و امام علی (ع) بیان کرد: علم و دانش باید مکتوب شود تا با مرگ دانشمندان از بین نرود و کتابها باغهای دانشمندان هستند و سرچشمه تمام تمدنها و پیشرفتهای علمی انسان از قلم، کاغذ و جوهر حاصل میشود.
ماموستا قضائی در پایان با دعای خیر برای مقام معظم رهبری، خادمان دین، نیازمندان و بیماران و با آرزوی امنیت، برکت و پیشرفت برای مردم، سخنان خود را به پایان رساند.
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