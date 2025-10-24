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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

قضایی: نوجوانان با ایمان و تلاش مضاعف در مسیر علم و اخلاق گام بردارند

قضایی: نوجوانان با ایمان و تلاش مضاعف در مسیر علم و اخلاق گام بردارند

دیواندره- امام جمعه موقت دیواندره گفت: نوجوانان باید با ایمان و تلاش مضاعف، در مسیر علم و اخلاق گام بردارند تا آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضائی در آغاز خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع دیواندره، با اشاره به مناسبت‌های روز، اظهار داشت: ابتدا ولادت حضرت زینب (س) را به تمام پرستاران گرامی که در عرصه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران فعالیت می‌کنند، تبریک عرض می‌کنم. این قشر زحمتکش همواره در خط مقدم سلامت جامعه هستند و بدون تلاش‌های شبانه‌روزی آنان، خدمات درمانی معنا نمی‌یابد.

وی افزود: همچنین شهادت نوجوان بسیجی، محمد حسین فهمیده را به‌عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی تبریک می‌گویم.

وی بیان کرد: نوجوانان در دنیای امروز باید در مسیری قرار گیرند که به زندگی‌شان نظم دهد، به درس و ورزش اهمیت دهند، تفریحات سالم داشته باشند و در کنار این‌ها، خود را از گناهان و معاصی حفظ کنند.

امام جمعه موقت دیواندره در ادامه با اشاره به نعمت زبان و قدرت بیان در انسان، گفت: زبان یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های پروردگار است و در قرآن آمده است که خداوند انسان را خلق کرد و به او علم قرآن و قدرت بیان عطا کرد و زبان انسان باید وسیله‌ای برای هدایت باشد و در جهت نشر خوبی‌ها، صداقت، و آرامش برای خود و جامعه استفاده شود.

وی همچنین افزود: اگر زبان هدایت نشود، می‌تواند عامل فساد و تباهی باشد و بسیاری از گناهان مانند غیبت، دروغ، توهین و بهتان از طریق زبان صورت می‌گیرد و انسان را به هلاکت می‌کشاند.

ماموستا قضائی یادآور شد: در حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، آمده است که بهترین مسلمان کسی است که دیگران از زبان و دستش در امان باشند.

وی به اهمیت دست و قدرت آن در جامعه اشاره کرد و گفت: دست نیز نمادی از قدرت است و در قرآن کریم، دست به عنوان وسیله‌ای برای قدرت و انجام کارهای خیر یاد شده است.

وی اضافه کرد: در سوره فتح، خداوند تأکید می‌کند که کسانی که با پیامبر بیعت می‌کنند، در حقیقت با خداوند پیمان بسته‌اند و دست رسول خدا بالای دست آن‌هاست.

خطیب جمعه دیواندره در پایان خطاب به مردم گفت: از شما می‌خواهم که زبان و دست خود را برای خیر و نیکوکاری به‌کار گیرید و یادمان باشد که در روز قیامت، تمام اعمال و سخنان ما مورد حساب قرار می‌گیرد و هیچ سخنی بی‌پاسخ نمی‌ماند.

کد مطلب 6632786

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