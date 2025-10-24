قضایی: نوجوانان با ایمان و تلاش مضاعف در مسیر علم و اخلاق گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید امجد قضائی در آغاز خطبههای نماز جمعه این هفته در مسجد جامع دیواندره، با اشاره به مناسبتهای روز، اظهار داشت: ابتدا ولادت حضرت زینب (س) را به تمام پرستاران گرامی که در عرصه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران فعالیت میکنند، تبریک عرض میکنم. این قشر زحمتکش همواره در خط مقدم سلامت جامعه هستند و بدون تلاشهای شبانهروزی آنان، خدمات درمانی معنا نمییابد.
وی افزود: همچنین شهادت نوجوان بسیجی، محمد حسین فهمیده را بهعنوان روز نوجوان و بسیج دانشآموزی تبریک میگویم.
وی بیان کرد: نوجوانان در دنیای امروز باید در مسیری قرار گیرند که به زندگیشان نظم دهد، به درس و ورزش اهمیت دهند، تفریحات سالم داشته باشند و در کنار اینها، خود را از گناهان و معاصی حفظ کنند.
امام جمعه موقت دیواندره در ادامه با اشاره به نعمت زبان و قدرت بیان در انسان، گفت: زبان یکی از بزرگترین نعمتهای پروردگار است و در قرآن آمده است که خداوند انسان را خلق کرد و به او علم قرآن و قدرت بیان عطا کرد و زبان انسان باید وسیلهای برای هدایت باشد و در جهت نشر خوبیها، صداقت، و آرامش برای خود و جامعه استفاده شود.
وی همچنین افزود: اگر زبان هدایت نشود، میتواند عامل فساد و تباهی باشد و بسیاری از گناهان مانند غیبت، دروغ، توهین و بهتان از طریق زبان صورت میگیرد و انسان را به هلاکت میکشاند.
ماموستا قضائی یادآور شد: در حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، آمده است که بهترین مسلمان کسی است که دیگران از زبان و دستش در امان باشند.
وی به اهمیت دست و قدرت آن در جامعه اشاره کرد و گفت: دست نیز نمادی از قدرت است و در قرآن کریم، دست به عنوان وسیلهای برای قدرت و انجام کارهای خیر یاد شده است.
وی اضافه کرد: در سوره فتح، خداوند تأکید میکند که کسانی که با پیامبر بیعت میکنند، در حقیقت با خداوند پیمان بستهاند و دست رسول خدا بالای دست آنهاست.
خطیب جمعه دیواندره در پایان خطاب به مردم گفت: از شما میخواهم که زبان و دست خود را برای خیر و نیکوکاری بهکار گیرید و یادمان باشد که در روز قیامت، تمام اعمال و سخنان ما مورد حساب قرار میگیرد و هیچ سخنی بیپاسخ نمیماند.
نظر شما